Cote d'Ivoire: Maracana/Tournoi des natifs de septembre - CGRAE MC sacré champion à Bingerville

L'édition 2025 du Tournoi des natifs de septembre, organisée par les Anciens Enfants de Troupe (AET) de l'École militaire préparatoire technique de Bingerville, a tenu toutes ses promesses, ce samedi 27 septembre 2O25, au stade de Maracana du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires de l'Indenié. Huit équipes se sont affrontées dans une ambiance fraternelle et festive, rythmée par le fair-play et l'esprit de camaraderie.

Au terme d'une compétition relevée, c'est le CGRAE Maracana Club qui a décroché le prestigieux trophée. Les orange et blanc se sont imposés en demi-finale face à Mbadon MC, au terme d'un match accroché conclu sur le score de 1-1 avant de s'imposer aux tirs au but (3-2).

En finale, ils ont croisé le fer avec les jeunes du camp Gallieni, auteurs d'un parcours remarquable.

La finale a offert un spectacle intense et équilibré. Poussés par un excellent Kaleb, véritable métronome de l'équipe, les joueurs du CGRAE MC ont tenu tête à une formation dynamique et combative.

Après un nouveau nul (1-1) au temps réglementaire, la séance des tirs au but a, une fois encore, départagé les deux camps. Cette fois, le CGRAE MC s'est montré plus réaliste, s'imposant 3 tirs contre 1, décrochant ainsi le titre de grand vainqueur.

Lors de la cérémonie de clôture, le Colonel-major Kouamé Bi, représentant les AET, a salué « l'esprit de fraternité et d'amitié qui a prévalu tout au long du tournoi ». Les distinctions individuelles sont revenues à Djithé Rodrigue de Mbadon MC, sacré meilleur buteur avec trois réalisations, et au joueur de LFYNS, désigné meilleur joueur de la compétition.

Cette édition 2025 confirme le rôle du maracana comme vecteur de cohésion et de convivialité, fidèle à l'esprit des Anciens Enfants de Troupe.

Alain Zama, une correspondance particulière