Cote d'Ivoire: Education - Un établissement met en avant la qualité et l'excellence prônées par ses ministères de tutelles

Maintenir le cap de la qualité et de l'excellence, telle est la volonté des ministères de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, ainsi que de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

Une vision partagée par les fondateurs et administrateurs du Groupe scolaire Nanti qui, à l'occasion de la grande réunion de rentrée scolaire tenue le mercredi 24 septembre 2025, ont invité l'ensemble du personnel à demeurer dans cette dynamique.

Soutenue par son directeur des affaires administratives, Mme Sei Lou Nadège, co-gérante de l'établissement, a rassuré que le Groupe scolaire Nanti s'est inscrit dans ladite vision depuis sa création en 1995.

« Nous devons continuer à apporter aux enfants un enseignement de qualité dans un environnement propice aux études et qui favorise leur réussite », a-t-elle insisté, appelant au maintien du cap afin que les ministères de tutelle atteignent leurs objectifs.

Pour ce faire, l'administration a procédé à la création de nouvelles structures, de clubs, ainsi qu'à la continuité des activités de l'Unesco.

Concrètement, il a été créé la Direction de la vie scolaire (Dvs). De plus, la Cellule de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire (Cplds) sera redynamisée, avec pour objectif de lutter contre l'absentéisme des élèves. Le Bureau du contrôle pédagogique (Bcp) devra, pour sa part, continuer à superviser le travail des enseignants et à veiller à ce que le format des évaluations corresponde aux normes des deux ministères.

Au nom des 200 agents, le délégué du personnel, Irié Bi Tié Stéphane, a salué les efforts des responsables pour l'amélioration constante des conditions de vie et de travail. Il s'est engagé à « mettre les bouchées doubles » pour l'atteinte des objectifs assignés.

Notons que l'école comprend les classes de maternelle, de primaire, ainsi que le secondaire général et technique. Au titre de l'année scolaire 2024-2025, elle a réalisé un taux de promotion interne général de 92 %, un pourcentage de 100 % au Cepe, de 60 % au Bepc et de 48 % au Baccalauréat.