Soudan: Le Premier Ministre se réunit avec la Présidente de l'Assemblée Générale des Nations Unies

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, s'est entretenu hier avec Mme Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les moyens de renforcer la coopération pour instaurer la paix et la stabilité au Soudan, de soutenir les projets des Nations Unies dans les domaines de la sécurité, de l'éducation, de la santé et du développement, ainsi que de l'autonomisation des femmes et du renforcement leur participation aux processus de rétablissement de la paix durable.

Le Premier Ministre a affirmé l'engagement sincère du Soudan à instaurer la paix dans tout le pays.

De son côté, Annalena Baerbock a salué les initiatives du Soudan au dossier de la paix, soulignant la nécessité de surmonter les obstacles à l'organisation des élections.

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Eiser, l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis, Mohamed AbdAlla Idris, le chef de la mission du Soudan auprès des Nations Unies, ambassadeur Al-Harith Idris, le chef adjoint de la mission, ambassadeur Abu Zeid Shams Eddin Ahmed, et le Ministre plénipotentiaire Faisal Abdel-Azim ont assisté la réunion.