Ile Maurice: Megh Pillay - Le retour d'un gestionnaire respecté

Peu de dirigeants du secteur public ou parapublic suscitent autant de respect que Megh Pillay. Depuis plus de trois décennies, il a navigué d'un organisme stratégique à l'autre, laissant sa marque dans l'agriculture, les télécommunications, le commerce... et surtout l'aviation, son véritable fil conducteur.

Dès 2003, à la tête d'Air Mauritius, il impose son style : rigueur financière et stratégie de réseau ciblée. Résultat : un bénéfice net record de Rs 742 millions, malgré la flambée du prix du carburant. Treize ans plus tard, en 2016, son retour à la compagnie nationale, alors au bord du gouffre, est salué comme une décision salutaire.

En sept mois, il la ramène vers les profits, redonnant confiance aux salariés et aux marchés, avant d'être brutalement évincé - un départ qu'il décrira lui-même comme une «mission inachevée». Ce limogeage, largement commenté à l'époque, avait révélé au grand jour les fragilités de gouvernance au sein de la compagnie.

Mais pour Megh Pillay, l'aviation n'a jamais cessé d'être une passion autant qu'un terrain d'expertise. Ces dernières années, il s'est engagé dans FlyMoris Ltd, une start-up aérienne mauricienne qui a déjà déposé une demande d'Air Operator Certificate. Par souci d'intégrité et afin d'éviter tout conflit d'intérêts avec ses nouvelles responsabilités, il annonce aujourd'hui sa démission de son poste de Chairman et Managing Director de FlyMoris. Il se retire également de la présidence du conseil d'Investcorp Holdings Ltd, société cotée à la Bourse, avec effet immédiat.

Transition et continuité

Ces décisions marquent une étape de transition, mais aussi une continuité : celle d'un homme qui, de l'Agricultural Marketing Board à la State Trading Corporation en passant par Mauritius Telecom, a toujours allié performance chiffrée et gouvernance exigeante ; et qui retrouve aujourd'hui l'aviation comme champ d'action privilégié. Sa nomination à la présidence exécutive d'Airport Holdings Ltd, maison mère d'Air Mauritius et d'une vingtaine de filiales, s'inscrit dans cette trajectoire.

Le défi est immense : redresser une compagnie nationale fragilisée par les turbulences de la pandémie, restaurer sa crédibilité auprès des passagers et des partenaires internationaux ; et piloter une holding appelée à devenir le bras stratégique de la connectivité mauricienne. Mais Megh Pillay n'en est pas à son premier virage difficile. Son parcours témoigne d'une constante : la conviction que l'aviation est vitale pour Maurice et que sa survie passe par une gestion à la fois ferme, transparente et visionnaire.

Le retour du septuagénaire Megh Pillay est donc plus qu'une nomination. C'est la réactivation d'une expertise rare, forgée à la croisée de la performance économique et de l'exigence de gouvernance - un atout précieux pour une île dont l'ouverture au monde reste son premier capital. C'est du moins l'avis de plusieurs capitaines d'industrie avec lesquels nous avons discuté... Mais, comme on dit dans les milieux concernés, on attend de voir le maçon au pied du mur.

Déclaration du Président exécutif

Je suis honoré d'accepter ma nomination en tant que Président Exécutif d'Airport Holdings Ltd (AHL), à la suite de l'invitation du gouvernement. Je suis touché par la marque de confiance renouvelée qui m'est accordée, après mes précédentes responsabilités à la tête de grandes institutions nationales.

Au cours de ma carrière, j'ai eu le privilège de diriger des organismes publics et parapublics importants, dont Mauritius Telecom, Air Mauritius et la State Trading Corporation. Dans chacun de ces rôles, mes Conseils d'administration et moi avons toujours bénéficié de l'espace nécessaire pour travailler de manière indépendante et obtenir des résultats solides. Cette leçon conserve toute sa pertinence aujourd'hui.

AHL est un actif stratégique national. Avec une vingtaine de filiales, dont Air Mauritius et Airports of Mauritius, elle joue un rôle essentiel dans le tourisme, le commerce et la connectivité internationale de Maurice. Le Gouvernement, actionnaire majoritaire, et la Banque de Maurice, actionnaire minoritaire, attendent d'AHL qu'elle fonctionne avec professionnalisme, transparence et vision.

Ma première tâche sera de dresser un état des lieux et de rencontrer les équipes de direction et collaborateurs, véritables piliers de notre réussite. À court terme, j'assumerai à titre transitoire les fonctions de Président et de Directeur Général afin d'accélérer les réformes urgentes.

Ma mission est claire : renforcer la gouvernance, la performance et l'excellence de l'ensemble de l'écosystème aérien placé sous l'égide d'AHL.

Megh Pillay, C. S. K.

Executive Chairman, AHL