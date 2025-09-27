Ile Maurice: Vimen Sabapati respire après plus de deux ans d'attente

Après plus de deux années d'attente et d'incertitudes, Vimen Sabapati est enfin un homme heureux. Le bureau du DPP a décidé de rayer toutes les charges provisoires qui pesaient contre lui dans une affaire de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de complot. L'ancien entraîneur national de Muay Thaï avait été arrêté, le 3 mai 2023, à la suite de la saisie de 10,35 kg d'héroïne, d'une valeur marchande estimée à Rs 155 millions, retrouvée dans son véhicule alors qu'il se trouvait à la rue de La Poudrière à Port-Louis.

Depuis son arrestation, il n'a cessé de clamer son innocence, dénonçant un planting orchestré, selon lui, par la défunte SST, dirigée par l'ASP de police Ashik Jagai. Vimen Sabapati a toujours maintenu que la drogue ne lui appartenait pas et a présenté diverses preuves obtenues de différentes sources pour appuyer ses dires. L'élément décisif est toutefois venu des aveux de l'ancienne policière Goomanee, qui ont renforcé ses accusations contre l'équipe d'enquêteurs.

Les investigations menées par le DPP ont révélé plusieurs incohérences, notamment, l'entrée inscrite dans le Diary Book, le jour de l'arrestation qui indiquait qu'aucun objet suspect n'avait été retrouvé sur Vimen Sabapati lors de la première fouille. Ce n'est qu'ensuite qu'un sac contenant des équipements et de la drogue aurait été découvert dans son véhicule. Mais les enregistrements des caméras de Safe City ont démontré que les images et les entrées officielles ne concordaient pas. «Zot mem inn tir zimaz, samem zimaz kinn met zot dan lakle», a lancé Vimen Sabapati, soulignant que ces vidéos ont joué un rôle crucial dans l'abandon des charges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soulagé, il a tenu à remercier ses hommes de loi - la Mohamed Chambers, Meᣵ Shakeel Mohamed, Neelkhanth Dulloo, Yusuf Azaree et Melany Nagen - pour leur engagement sans faille, malgré les pressions subies, surtout dans le cas de Me Nagen et de sa famille, qui ont été présents à ses côtés et dans tous ses combats. Concernant l'arrestation de l'ASP Jagai dans une autre affaire, Vimen Sabapati s'en remet à «la justice divine», affirmant que «zot kapav fer zot plan me plan Bondie meyer. Mo les lapolis fer so travay».