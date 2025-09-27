Ile Maurice: Le jour de gloire pour Taka et Itsrainingwilliam

Du côté de l'écurie Gujadhur, on aime bien les courses classiques. Avec ses trois candidatures, la plus vieille écurie du turf n'avait pas fait mystère de ses ambitions pour le Barbé hier après-midi. Si l'on attendait surtout le favori Allez Moris à l'arrivée, c'est finalement la doublure de l'écurie Gujadhur, non pas la fameuse toque jaune, mais plutôt la bleue portée par Ianish Taka sur Itsrainingwilliam qui a brillé.

L'alezan, qui restait sur un forfait pour cause de boiterie, a trouvé le parfait engagement pour montrer de quoi il est capable. D'ailleurs, quelle belle course que celle réalisée par ce fils de l'étalon de William Longsword, qui a enchaîné les laps victorieux sous la selle du jockey Taka. Captain Lannister (Chumun), qui avait tenté de se mettre dans sa foulée, dut décrocher au 600m, tant l'allure imposée par l'alezan était infernale.

Itsrainingwilliam réalisa le parfait bout en bout malgré le retour en force de son compagnon de box Allez Moris, qui a tout tenté sous la conduite de Manoel Nunes. Itsrainingwilliam arrêta le chronomètre à 1.35.30s, effaçant des tablettes la meilleure marque d'Allez Moris sur 1600m cette saison. Pour Taka, cette première victoire classique a une saveur encore plus particulière, lui qui a essuyé beaucoup de critiques cette année et qui était, de son propre aveu, quelque peu découragé à un certain moment.