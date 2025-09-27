Ile Maurice: Fayez Meshel Altemyat - «Les relations entre l'Arabie saoudite et Maurice, un partenariat d'amitié et d'aspirations partagées»

interview

L'Arabie saoudite a célébré sa 95e fête nationale le 23 septembre. L'ambassade d'Arabie saoudite a donné une réception hier 26 septembre pour marquer l'occasion. Fayez Meshel Altemyat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie saoudite, évoque dans l'entretien qui suit la coopération entre son pays et Maurice.

L'Arabie saoudite a célébré sa 95e fête nationale le 23 septembre par une série de manifestations dans tout le royaume. Parlez-nous de l'importance de cette fête nationale.

La fête nationale saoudienne est toujours un événement très spécial pour nous. Chaque année, le 23 septembre, nous commémorons l'unification du Royaume d'Arabie saoudite par le roi Abdulaziz en 1932, qui a jeté les bases du royaume moderne. Pour moi, ce jour est très important car il nous rappelle notre résilience, nos valeurs communes et notre responsabilité de contribuer positivement au monde. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre amitié envers des pays comme Maurice, avec lesquels nous partageons des liens de respect et de coopération. Tout comme les Mauriciens sont fiers de leurs propres célébrations nationales, nous chérissons aussi cette journée comme un symbole d'unité et de progrès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comment décririez-vous votre expérience diplomatique et personnelle en tant qu'ambassadeur d'Arabie saoudite à Maurice jusqu'à présent ?

Mon expérience à l'île Maurice, tant comme diplomate et sur le plan personnel, a été profondément enrichissante. Accueilli chaleureusement par le peuple mauricien, mon rôle de premier ambassadeur d'Arabie saoudite ici a été un mélange de responsabilités professionnelles et de joie personnelle. Je suis fier de l'amitié grandissante entre l'Arabie saoudite et l'île Maurice, axée sur la collaboration dans les domaines du commerce, du tourisme, de la culture et de l'éducation.

Personnellement, l'île Maurice me captive par sa beauté, sa riche histoire, sa culture dynamique et sa diversité, me permettant d'en découvrir toute la richesse. Je la considère comme ma seconde patrie, inspirée par ses paysages et son esprit communautaire. Mon parcours est globalement marqué par le partenariat, la découverte et l'amitié, et j'anticipe les futurs liens entre nos nations.

Pourriez-vous nous en dire plus sur la nature des relations entre l'Arabie saoudite et Maurice et souligner leurs aspects clés ?

L'Arabie saoudite et Maurice entretiennent une relation fondée sur le respect mutuel, l'amitié et des valeurs communes. Nos liens se développent régulièrement et les deux parties sont fermement déterminées à approfondir leur coopération. En avril 2024, l'Arabie saoudite a d'ailleurs décidé de transformer sa représentation diplomatique à Maurice en ambassade, reflétant ainsi la volonté du Royaume de renforcer ses relations dans tous les domaines.

Sur le plan économique, nous entrevoyons des opportunités dans le commerce, l'investissement et le tourisme. Maurice est idéalement positionné comme porte d'entrée vers l'Afrique et l'océan Indien, tandis que l'Arabie saoudite, grâce à sa Vision 2030, ouvre de nouvelles perspectives de partenariats mondiaux. Cela crée un réel potentiel de collaboration dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les infrastructures et les services.

Nous partageons également des liens culturels et interpersonnels, notamment grâce à nos valeurs communes et aux échanges entre nos communautés. Parallèlement, Maurice est un partenaire important dans les forums internationaux, où nos deux pays oeuvrent régulièrement ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable. En résumé, la relation entre l'Arabie saoudite et Maurice n'est pas seulement diplomatique, mais aussi un partenariat d'amitié et d'aspirations partagées pour un avenir meilleur.

Quels sont les principaux domaines de coopération dans lesquels l'Arabie saoudite et l'île Maurice trouvent un intérêt mutuel à poursuivre leur développement ?

L'Arabie saoudite et Maurice partagent de nombreux domaines d'intérêt commun où notre coopération pourrait être renforcée. Je voudrais en souligner quelques-uns : tout d'abord, la santé et les services médicaux. L'Arabie saoudite a soutenu des projets majeurs à Maurice, tels que le nouvel hôpital de cancérologie et l'hôpital universitaire de Flacq, et nous entrevoyons un fort potentiel de collaboration pour la formation des professionnels de santé et l'amélioration des infrastructures de santé.

Deuxièmement, l'éducation et le renforcement des capacités. Grâce à des bourses et des programmes de formation des enseignants, nous investissons dans la prochaine génération. Le développement des partenariats universitaires et de la formation technique profitera à nos deux pays.

Troisièmement, les infrastructures et la sécurité hydrique. Des projets comme le barrage de la rivière des Anguilles, financé par le Saudi Fund for Development à hauteur de 70 millions de dollars américains, et le projet de construction de logements sociaux à Maurice, d'un montant de 50 millions de dollars américains, illustrent comment nous pouvons collaborer pour renforcer l'approvisionnement en eau, l'irrigation et la résilience climatique. Une collaboration future pourrait porter sur les énergies renouvelables, le développement urbain durable et d'autres projets d'infrastructure.

Parmi les autres domaines prometteurs figurent l'investissement et le développement économique, notamment dans le tourisme, le commerce et les industries durables, ainsi que les échanges culturels et interpersonnels qui renforcent notre solide amitié. Globalement, nous privilégions les partenariats qui apportent des bénéfices concrets aux popula- tions des deux pays, et je suis convaincu que l'avenir réserve des perspectives encore plus prometteuses à la coopération entre l'Arabie saoudite et Maurice.

Quels sont les aspects les plus marquants des relations saoudo-mauriciennes actuelles et comment envisagezvous l'avenir de ce partenariat ?

Actuellement, les relations entre nos deux pays sont caractérisées par l'amitié, le respect mutuel et une coopération concrète dans de multiples secteurs. Parmi les aspects les plus marquants, citons nos efforts conjoints dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement des infrastructures, comme le projet d'hôpital de cancérologie (25 millions USD), le centre hospitalier universitaire de Flacq (50 millions USD) et le complexe sportif de Côte d'Or (25 millions USD), tous financés par le Saudi Fund for Development. De plus, le Royaume offre des bourses aux étudiants mauriciens. Le soutien humanitaire, les échanges culturels et les liens interperson- nels restent également des piliers essentiels de notre partenariat.

Je suis très optimiste quant à l'avenir de ce partenariat. Il existe un potentiel considérable pour développer la collaboration dans les domaines de l'investissement, du tourisme, des énergies renouvelables et des technologies, ainsi que pour renforcer nos liens culturels et éducatifs. Je vois l'Arabie saoudite et Maurice poursuivre leur étroite collaboration, en s'appuyant sur leurs valeurs communes pour créer des avantages concrets pour nos populations.

Parlez-nous de la Vision 2030 de votre pays, un programme lancé en 2016, qui comprend des réformes économiques et sociales et un rôle sociétal plus important pour les femmes.

La Vision 2030 de l'Arabie saoudite, lancée en 2016 sous l'impulsion de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman, Prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, est une feuille de route ambitieuse visant à transformer le Royaume en une société dynamique, diversifiée et durable. Fondamentalement, la Vision 2030 vise à réduire notre dépendance au pétrole, à renforcer notre économie et à créer de nouvelles opportunités dans des secteurs comme le tourisme, les technologies, les énergies renouvelables et le divertissement.

Les réformes sociales défendues par la Vision 2030 sont tout aussi importantes. Nous promouvons un rôle accru des femmes dans la société et sur le marché du travail, nous développons les opportunités culturelles et récréatives, et nous investissons dans l'éducation et le développement des compétences pour autonomiser la prochaine génération.

La Vision 2030 ne se limite pas à la croissance économique; elle vise à bâtir une société inclusive, innovante et connectée à la communauté internationale. Elle reflète notre conviction que le progrès est d'autant plus significatif qu'il bénéficie à tous les membres de la société tout en respectant notre culture et nos valeurs.

Grâce à cette vision, l'Arabie saoudite ouvre ses portes à des partenariats dans le monde entier, notamment avec des pays amis comme l'île Maurice, pour partager des connaissances, des investissements et des opportunités de croissance mutuelle.

Que fait l'ambassade en ce qui concerne les relations interpersonnelles entre l'Arabie saoudite et l'île Maurice ?

À l'ambassade d'Arabie saoudite à Maurice, nous accordons une grande importance au développement des liens interpersonnels, car les liens d'amitié solides entre nos citoyens constituent le fondement de relations bilatérales durables. Nous organisons et soutenons activement des événements culturels, des programmes éducatifs et des initiatives communautaires qui font découvrir la culture et le patrimoine saoudiens aux Mauriciens. Notre objectif est de créer des opportunités d'interaction enrichissante, de compréhension mutuelle et d'amitiés durables. En renforçant ces liens personnels et culturels, nous consolidons la coopération et le partenariat entre l'Arabie saoudite et Maurice.