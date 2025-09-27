Afrique: La Chine et l'Éthiopie renforcent leur coopération industrielle lors de l'événement de mise en relation des pays BRICS 2025 à Addis-Abeba

Addis Ababa — L'événement de mise en relation industrielle Chine-Éthiopie 2025 s'est tenu à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, afin de forger une synergie industrielle et de faire progresser la coordination politique entre la Chine, l'Éthiopie et d'autres États membres du BRICS.

S'exprimant lors de l'événement, Zhuang Rongliang, maire adjoint de la ville de Xiamen, dans le sud-est de la Chine, et directeur général du Centre d'innovation du partenariat BRICS sur la nouvelle révolution industrielle (BRICS PartNIR Innovation Center), a déclaré que Xiamen et l'Éthiopie avaient vu leurs liens et leurs échanges commerciaux se renforcer au cours des dernières années.

« La ligne aérienne de fret BRICS reliant Xiamen, Addis-Abeba et São Paulo a effectué 598 vols depuis sa création il y a deux ans, facilitant 750 millions de dollars américains d'importations et d'exportations », a déclaré M. Zhuang, soulignant que la fréquence croissante des vols a renforcé la connectivité entre la Chine, l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant l'importance de cet événement de mise en relation pour faire progresser l'alignement industriel et la collaboration entre les entreprises des deux pays, M. Zhuang a appelé les gouvernements et les entreprises des deux parties à travailler à la coordination des politiques afin d'accélérer la révolution industrielle dans les pays du BRICS.

« En nouant des partenariats avec des entrepreneurs éthiopiens, les entreprises chinoises peuvent accélérer la mise en oeuvre de leurs projets, réduire les risques opérationnels, accéder aux meilleurs talents locaux et naviguer sur le marché avec plus d'agilité », a déclaré Tarekegn Bululta, ministre d'État éthiopien de l'Industrie, ajoutant que cet événement offre une plateforme stratégique pour aligner les experts et les ressources chinois sur les priorités industrielles de l'Éthiopie.

Tarekegn a également invité les investisseurs chinois à s'engager dans divers secteurs d'investissement en Éthiopie afin d'aider le pays à devenir un pôle industriel de premier plan en Afrique.

Liu Xiaoguang, ministre conseiller de l'ambassade de Chine en Éthiopie, a déclaré que la Chine et l'Éthiopie partageaient une série de programmes dans les domaines de l'agriculture, de la fabrication, de l'exploitation minière, de la numérisation, du développement vert et du renforcement des capacités.

« Cet événement de mise en relation aidera la Chine et l'Éthiopie à échanger leurs connaissances, à renforcer leur synergie et à parvenir à des résultats gagnant-gagnant et à des voies de développement communes », a déclaré M. Liu.

Le ministre conseiller a ajouté que la Chine continuera à soutenir le développement des chaînes de valeur locales, de l'industrie manufacturière et du traitement des minéraux essentiels en Éthiopie, ainsi que ses efforts pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce.

Selon Xinhua, cet événement de mise en relation a également été l'occasion de signer un accord de coopération entre le BRICS PartNIR Innovation Center et la China Civil Engineering Construction Corporation, visant à explorer la création d'une plateforme qui aidera les entreprises chinoises et celles des autres pays du BRICS à pénétrer et à exploiter le potentiel du marché éthiopien.