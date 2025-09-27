Sénégal: La mort d'un élève d'une école coranique alerte sur la maltraitance des enfants

27 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, la mort violente d'un enfant de 8 ans, élève d'une école coranique et décédé des suites des coups et de la privation de nourriture qu'il a subie, suscite une vive émotion dans le pays. La commission nationale des droits de l'Homme a ainsi appelé à une mobilisation de l'ensemble de la société pour rompre le silence autour des cas de violences aux enfants.

Le drame aurait presque pu passer inaperçu s'il n'y avait pas eu une autopsie de dernière minute et une tribune dans la presse. Cette dernière s'indignait de la mort tragique d'Abdou Khadr Seck, un enfant de 8 ans, élève d'une école coranique, à Kongheul, dans le centre du pays. Il était violemment battu et régulièrement privé de nourriture par son maître coranique, avant de décéder lundi 22 septembre. L'examen médical de la dépouille aurait révélé des traces de violences corporelles.

Depuis, c'est l'indignation. L'association pour la protection des droits humains a condamné un acte « ignoble ». La commission nationale des droits de l'Homme condamne, de son côté, « la torture, les privations et la violence infligées à l'enfant ».

Appel à des réformes structurelles de l'État

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Reste la question des mesures à prendre pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. L'association pour la protection des droits humains appelle l'État à accélérer les réformes structurelles longtemps annoncées. Celles-ci incluraient l'adoption du Code de l'enfant ou encore le projet de loi portant statut des daaras qui vise à réglementer les écoles coraniques traditionnelles au Sénégal pour lutter, entre autres, contre la maltraitance des enfants.

Le Code de l'enfant a été adopté en Conseil des ministres, en 2018, après de longues concertations. Il attend depuis d'être voté à l'Assemblée nationale.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.