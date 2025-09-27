Sénégal: Lutte contre les inondations - Progrès notables à Touba, Dakar, Kaolack et Kaffrine

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a publié son bulletin d'interventions du 26 septembre 2025, faisant état d'avancées significatives dans plusieurs localités touchées par les eaux de pluie.

À Touba, les équipes de l'Onas et de l'entreprise Henan Chine ont réussi à maîtriser les écoulements au bassin de Darou Rahman, rempli à ras bord depuis près d'un mois.

La prochaine étape consistera à réparer la conduite de Sen'Eau qui alimente la ville de Mbacké. Dans les quartiers de Kawsara Fall, Touba Féto et Mame Diarra, de nouveaux dispositifs de pompage sont en cours d'installation, avec le soutien de renforts venus de Dakar et Louga. Leur mise en service dépendra toutefois d'une baisse durable du niveau d'eau dans le bassin de Nguélémou, où la hauteur non immergée a doublé en 24 heures, passant de 40 à 80 cm.

À Dakar, les ouvrages d'assainissement ont globalement bien fonctionné lors des pluies récentes, selon une inspection de la Direction de l'exploitation et de la maintenance (DEM). Quelques lenteurs ont été constatées à Fass, au Triangle Sud et à la Médina, mais les efforts d'entretien dans les départements de Pikine et Guédiawaye ont permis de limiter les cas d'inondations.

Les stations de pompage de la Cité Djounkhop, Hamo 5, Stade Amadou Barry, Nietty Mbar, Gouye Sapot, École 8 et Ndiawar Diagne ont assuré une évacuation efficace des eaux.

À Kaolack, les accumulations constatées après les pluies du 24 septembre ont été résorbées et la situation demeure stable. Même constat à Kaffrine, où la saison 2025 se caractérise par une nette réduction des inondations par rapport aux trois dernières années. Le bassin de la ville reste loin d'un seuil critique de remplissage, selon les techniciens de l'Onas.