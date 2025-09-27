Sénégal: Mandat d'arrêt international - Madiambal Diagne promet de se présenter à la justice sénégalaise

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a réagi, samedi, à l'annonce d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par le président du Collège des juges d'instruction du pool judiciaire financier.

Dans un communiqué relayé par le ministère de l'Intérieur, les autorités sénégalaises avaient confirmé, vendredi, la réception de ce mandat visant celui qu'elles qualifient de « fugitif ».

Depuis la France, où il séjourne actuellement, Madiambal Diagne a publié un message sur X (ex-Twitter) pour rappeler qu'il avait lui-même informé de sa présence à l'étranger et de son intention de revenir prochainement au pays. « Avant l'exécution d'un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays », a-t-il assuré.