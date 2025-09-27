Afrique: JOJ Dakar 2026 - Synergie entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Kirsty Coventry du CIO

En marge de la 80ème assemblée générale des nations unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience peu fortuite à Madame Kirsty Coventry Présidente du comité international olympique ( CIO). L'ancienne championne olympique de natation était accompagnée d'une forte délégation comprenant notamment Mamadou Diagna Ndiaye Président du comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026.

L'audience du Président Diomaye Faye représente un geste de haute portée qui témoigne de l'engagement des plus hautes autorités du Sénégal à faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 un succès éclatant.

L'état d'avancement des travaux relatifs aux principales installations infrastructurelles devant abriter les JOJ est jugé largement satisfaisant par le CIO et l'État du Sénégal.

L'engagement de l'État du Sénégal à accompagner le comité d'organisation a été réaffirmé. L'idée c'est d'installer une véritable synergie pour la réussite de ces JOJ Dakar 2026 qui s'imposent comme une grande première sur le continent africain.

Prévus du 30 octobre au 13 novembre 2026, ce rendez-vous mondial de l'olympisme s'annonce comme un moment historique pour le sport africain.

De plus, ces échanges fructueux entre la Présidence de la République du Sénégal et le CIO visent essentiellement à mobiliser des partenaires et autres soutiens stratégiques afin de garantir l'organisation de jeux exemplaires à la hauteur des attentes du CIO et de l'État du Sénégal.

Le Leadership impactant de Mamadou Diagna Ndiaye Président du COJOJ devrait également constituer une véritable valeur ajoutée dans l'optique d'un succès que le Sénégal en particulier et l'Afrique en général devraient capitaliser dans l'optique de la mise en oeuvre des futurs chantiers du continent.