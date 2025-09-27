Afrique: JOJ Dakar 2026 - Synergie entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Kirsty Coventry du CIO

27 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par ML Diatta

En marge de la 80ème assemblée générale des nations unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience peu fortuite à Madame Kirsty Coventry Présidente du comité international olympique ( CIO). L'ancienne championne olympique de natation était accompagnée d'une forte délégation comprenant notamment Mamadou Diagna Ndiaye Président du comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse JOJ Dakar 2026.

L'audience du Président Diomaye Faye représente un geste de haute portée qui témoigne de l'engagement des plus hautes autorités du Sénégal à faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 un succès éclatant.

L'état d'avancement des travaux relatifs aux principales installations infrastructurelles devant abriter les JOJ est jugé largement satisfaisant par le CIO et l'État du Sénégal.

L'engagement de l'État du Sénégal à accompagner le comité d'organisation a été réaffirmé. L'idée c'est d'installer une véritable synergie pour la réussite de ces JOJ Dakar 2026 qui s'imposent comme une grande première sur le continent africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prévus du 30 octobre au 13 novembre 2026, ce rendez-vous mondial de l'olympisme s'annonce comme un moment historique pour le sport africain.

De plus, ces échanges fructueux entre la Présidence de la République du Sénégal et le CIO visent essentiellement à mobiliser des partenaires et autres soutiens stratégiques afin de garantir l'organisation de jeux exemplaires à la hauteur des attentes du CIO et de l'État du Sénégal.

Le Leadership impactant de Mamadou Diagna Ndiaye Président du COJOJ devrait également constituer une véritable valeur ajoutée dans l'optique d'un succès que le Sénégal en particulier et l'Afrique en général devraient capitaliser dans l'optique de la mise en oeuvre des futurs chantiers du continent.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.