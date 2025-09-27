Sénégal: Madiambal Diagne - 'Je me présenterai à la Justice de mon pays avant l'exécution du mandat d'arrêt'

Dakar — Madiambal Diagne a réagi, samedi, à l'annonce du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'un mandat d'arrêt international décerné contre lui, promettant qu'il se présentera à la Justice sénégalaise avant l'exécution dudit mandat d'arrêt international.

"Je prends note de l'annonce d'un mandat d'arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c'est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J'affirme qu'avant l'exécution d'un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays", a posté Madiambal Diagne sur sa page X.

M. Diagne, patron du groupe presse Avenir Communication (privé), éditeur du journal Le Quotidien, s'était vu notifier une opposition de sortie du territoire, dans la nuit du 23 au 24 septembre. Il s'apprêtait à prendre un vol à destination de Paris, depuis l'AIBD.

Le journaliste, devait déférer à la convocation de la police judiciaire, la Direction des investigations criminelles (DIC) en l'occurrence, le lendemain, mercredi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé annonce aussi avoir reçu, vendredi, une "notification d'un mandat d'arrêt international décerné contre le fugitif par le président du collège des juges du Pool judiciaire financier (PJF)".

Le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique a aussi relevé de leurs fonctions les commissaires de la DIC et de l'Aéroport international Blaise Diagne "à titre conservatoire".

Le ministre motive ses sanctions par le fait que le patron du groupe Avenir communication (privé), éditeur du journal Le Quotidien ait pu quitter le pays "dans des circonstances non encore élucidées", alors qu'il était "sous le coup d'un avis de recherche et d'une interdiction de sortie du territoire".

Madiambal Diagne, par ailleurs homme d'affaires, serait l'objet d'une enquête du Pool judiciaire financier sur des soupçons de blanchiment d'argent sur la base d'un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).