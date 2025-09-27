Sénégal: Tambacounda - Un mouvement citoyen offre 150 kits scolaires à des élèves issus de familles démunies

Tambacounda — Le mouvement citoyen "Tout Tambacounda" a remis, samedi, des kits scolaires à des élèves nécessiteux à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 8 octobre pour les élèves, a constaté l'APS.

"On avait organisé en début de vacances des cours de renforcement en Français au collège Lamine Gueye et en Arabe au niveau de la grande mosquée. A la suite de cela, on a senti qu'il y a des parents qui ont des difficultés à avoir des fournitures scolaires pour leurs enfants. Nous avons décidé d'appuyer les plus nécessiteux", a déclaré Daouda Emil Camara, président de "Tout Tambacounda".

Il s'exprimait en marge de la cérémonie de remise des kits scolaires présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue.

"Dans l'ensemble, nous allons remettre 150 kits scolaires aux enfants dont les parents ne peuvent s'acquitter des frais de scolarité et des fournitures, mais aussi à des élèves qui ont obtenu de bons résultats l'année dernière", a expliqué M. Camara.

La mouvement "Tout Tambacounda" a remis aussi un kit spécial à Mariama Diallo, meilleure élève du Sénégal au BFEM avec une moyenne de 19,5.

La lauréate a ainsi reçu un kit de fournitures scolaires et une enveloppe financière.

La section diaspora du mouvement "Tout Tambacounda" a promis aussi d'offrir une bourse annuelle à Mademoiselle Diallo dans le cadre d'un fonds mis en place pour promouvoir l'excellence.

Le préfet du département de Tambacounda a salué "l'impact" des interventions de ce mouvement citoyen sur le secteur éducatif.

L'autorité administrative a souligné qu'une association ou un mouvement citoyen doit travailler pour l'utilité publique en "appuyant notamment l'Etat dans ses activités de tous les jours et dans tous les secteurs".

Alioune Badara Mbengue a par ailleurs invité les parents d'élèves à "plus d'engagement et d'abnégation dans l'éducation, l'accompagnement et la surveillance des élèves".

Le Mouvement "Tout Tambacounda" regroupe des filles et fils de Tambacounda résidant dans la ville éponyme et ceux établis à l'étranger.

Il ambitionne de promouvoir une participation citoyenne et de favoriser l'émergence socio-économique de cette principale région du Sénégal oriental.