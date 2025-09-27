Sénégal: Sédhiou - ASC et mouvements de jeunesse invités à désherber les établissements scolaires

Sédhiou — Le gouverneur de la région de Sédhiou (sud) Diadia Dia a invité, vendredi, les responsables d'Associations sportives et culturelles (ASC) et de mouvements de jeunesse à procéder au désherbage des établissements scolaires en vue de garantir une rentrée des classes 2025-2026 dans un environnement sain.

M. Dia présidait un Comité régional de développement sur la rentrée scolaire. Outre les autorités administratives, les représentants d'organisations d'enseignants, des parents d'élèves et des structures de jeunes ont pris part à cette rencontre axée sur la rentrée scolaire prévue le 8 octobre prochain.

A l'issue de ces échanges, il a été retenu la mise en place de comités départementaux avec les différentes municipalités de la région afin d'organiser des journées d'investissement humain pour le nettoiement et la désinfection des écoles, ainsi que la distribution des nouveaux tables-bancs fournis par le ministère de l'Education nationale.

Le gouverneur de Sédhiou a par ailleurs évoqué le déficit en personnel enseignant dans la région tout en s'engageant "à transmettre cette préoccupation" aux autorités compétentes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réagissant à la polémique suscitée par la mesure d'interdiction du téléphone portable en milieu scolaire, Diadia Dia fait état d'un usage possible du téléphone portable à des "fins pédagogiques encadrées".