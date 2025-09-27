Sénégal: Sédhiou - ASC et mouvements de jeunesse invités à désherber les établissements scolaires

27 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Le gouverneur de la région de Sédhiou (sud) Diadia Dia a invité, vendredi, les responsables d'Associations sportives et culturelles (ASC) et de mouvements de jeunesse à procéder au désherbage des établissements scolaires en vue de garantir une rentrée des classes 2025-2026 dans un environnement sain.

M. Dia présidait un Comité régional de développement sur la rentrée scolaire. Outre les autorités administratives, les représentants d'organisations d'enseignants, des parents d'élèves et des structures de jeunes ont pris part à cette rencontre axée sur la rentrée scolaire prévue le 8 octobre prochain.

A l'issue de ces échanges, il a été retenu la mise en place de comités départementaux avec les différentes municipalités de la région afin d'organiser des journées d'investissement humain pour le nettoiement et la désinfection des écoles, ainsi que la distribution des nouveaux tables-bancs fournis par le ministère de l'Education nationale.

Le gouverneur de Sédhiou a par ailleurs évoqué le déficit en personnel enseignant dans la région tout en s'engageant "à transmettre cette préoccupation" aux autorités compétentes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réagissant à la polémique suscitée par la mesure d'interdiction du téléphone portable en milieu scolaire, Diadia Dia fait état d'un usage possible du téléphone portable à des "fins pédagogiques encadrées".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.