Sénégal: Une officielle préconise un plan multisectoriel face à la forte prévalence des maladies non transmissibles à Dakar

Dakar — Le docteur Ndeye Maguette Ndiaye, directrice régionale de la santé de Dakar, a préconisé, vendredi, un plan multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) dans la région de Dakar confrontée à des taux élevés de prévalence liés notamment à la consommation du tabac et de l'alcool.

Se basant sur une enquête qui a révélé des taux élevés de prévalence liés à la consommation du tabac et de l'alcool, mais aussi au développement de pathologies comme le diabète et l'hypertension, Ndeye Maguatte Ndiaye a fait état de taux supérieurs à Dakar par rapport aux autres régions du pays.

Elle prenait part à l'atelier de dissémination des données de l'enquête sur la prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles tenu à la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Au cours de la rencontre Seynabou Mbow de la division de la Lutte contre les maladies non transmissibles a fait part d'une consommation de tabac avec un taux de 6 % au niveau national, alors que Dakar est à 7,9 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La consommation d'alcool dans la capitale sénégalaise est à un taux de 5,9 % contre 3,6 % au niveau national.

"Quant à la prévalence du diabète le taux national est de 4,2 %, la région de Dakar affiche 7,7 %. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, l'enquête révèle un taux de 28,2 %, Dakar est à 25 %. La prévalence de l'hypercholestérolémie est estimée à 27,5 % à Dakar alors que le taux national est de 26, 6%", a-t-elle rapporté.

Face à cette situation, la directrice régionale de la santé de Dakar a proposé d'élaborer, sous le leadership du gouverneur de la région, un plan multisectoriel où tous les secteurs devront contribuer à la lutte contre les maladies non transmissibles.

"Tous les départements vont faire la même chose à travers les districts sanitaires. Nous espérons qu'avec le financement de ce plan, qui sera certainement appuyé par le ministère de la Santé, on pourra tous travailler autour de cette question qui est un problème majeur de santé publique", a-t-elle expliqué.

"Il s'agit d'une ligne directrice dans le cadre de la mise en oeuvre de la lettre de politique sectorielle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En termes de prévalence par rapport aux différentes maladies, Dakar est au-devant de la scène", a-t-elle- fait observer.

La directrice régionale de la santé de Dakar a plaidé pour la sensibilisation et la prévention qui pourront nous "faire sortir de Dakar de cette situation-là".

Ndeye Maguatte Ndiaye se demande si "avec l'offre de services actuelle, la région de Dakar a les capacités d'adaptation face à l'émergence de ces maladies non transmissibles".

Elle prévient qu'à ce rythme "les populations ne pourront plus supporter les maladies non transmissibles en termes de prise en charge".

"Il y aura un impact même sur le ménage et sur le système de santé de notre pays, d'où l'importance de disposer d' un plan de lutte contre ces maladies", a-t-elle prévenu.