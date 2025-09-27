Avec la large victoire ramenée de Niamey où les « Sang et Or » se sont imposés par trois buts à zéro, la qualification est logiquement assurée. La manche retour ressemblera plutôt à une répétition au vu de la modestie de l'adversaire.

Pour ce premier tour préliminaire, l'adversaire de l'Espérance, l'Association sportive des forces armées nigériennes, est un novice en Afrique. Par ailleurs, la formation nigérienne n'était pas en mesure de faire la moindre résistance lors de la manche aller bien qu'elle ait évolué à domicile. Et la large victoire remportée à Niamey (3-0) reflète la domination totale des « Sang et Or » en dépit de l'absence de la dynamo de l'équipe, Youssef Belaïli.

Son remplaçant, Abdramane Konaté, s'est acquité de sa tâche avec brio en étant l'auteur des passes décisives qui ont donné lieu aux deux premiers buts marqués par Kouceila Boualia et Aboubacar Diakité. Ce dernier, qui a signé un doublé, se replace comme une solution de choix à la pointe de l'attaque. A 18 ans, Aboubacar Diakité a besoin d'encadrement et, surtout, d'un temps de jeu régulier pour pouvoir s'exprimer pleinement et apporter le plus escompté.

Konaté et Diakité de retour

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abdramane Konaté et Aboubacar Diakité ont été ménagés par Maher Kanzari en milieu de semaine à l'occasion du match retard de championnat disputé contre l'OB. Kouceila Boualia, qui a ouvert la marque à Niamey, a disputé les dix dernières minutes du match de l'OB. Ce trio, à l'origine du large succès obtenu lors de la manche aller, économise, donc, son énergie en prévision de l'explication retour d'aujourd'hui qui s'apparente à une simple formalité.

On s'attend même à ce que l'Espérance fasse une autre démonstration de force face à la formation nigérienne. Ceci dit, le onze de départ ne devra pas connaître de notables changements par rapport au match aller, sauf éventuellement la titularisation de Youssef Belaïli qui ne demande qu'à marquer un but après celui qu'on lui a refusé mercredi pour cause d'hors-jeu.

Tout à l'heure, Maher Kanzari devra penser à titulariser Aboubacar Diakité qui n'a disputé que la deuxième mi-temps à l'aller après avoir pris la place d'un Ahmed Bouassida transparent. Sur le flanc gauche de la défense, Nidhal Laifi remplacera Mohamed Amine Ben Hmida, dont le retour à la compétition n'a pas été encore fixé.