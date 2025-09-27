Tunisie: Para-athlétisme - Mondiaux-2025 - Raoua Tlili remporte le bronze du lancer du poid

La Tunisienne Raoua Tlili a décroché la médaille de bronze du lancer du poids dames (F41), samedi, lors des Championnats du monde de para-athlétisme, qui se dérouleront du 26 septembre au 5 octobre à New Delhi, en Inde.

La championne du monde a réalisé un lancer de 9.96 m, loin de son record mondial (10,55 m en 2021) et de sa marque paralympique (10,40 m en 2024). Elle est devancée par la Colombienne Mayerli Buitrago Ariza (10,21 m) et l'Ouzbèke Kubaro Khakimova (10,17 m).

Pour rappel, la Tunisie est représentée lors de ces Mondiaux par 11 athlètes (5 femmes et 6 hommes). Il s'agit de Raja Jebali (lancer de poids F40), Yosra Ben Jemaa (lancer de javelot F34), Marwa Brahmi (lancer de massue et lancer de poids F32), Raoua Tlili (lancer de poids et lancer de disque F41), Jihène Azaiez (lancer de poids F46), Rouay Jebabli (400m et 1500m T12), Amenallah Tissaoui (400m et 1500m T37), Yassine Guennichi (lancer de poids F36), Walid Ktila (100m, 400m et 800m T34), Yassine Gharbi (100m, 200m, 800m et 1500m T54) et Nidhal Khelifi (100m et 200m T53).