Le premier tournant de la saison étoilée passe par une qualification au prochain tour. Ce sera aux dépens des Soudanais de Wad Madani qui n'est pas un foudre de guerre, malgré leur but d'avance.

Pour peu qu'elle saute l'écueil de Ahli Wad Madaní, l'Etoile devrait vite se remettre sur orbite et lancer enfin sa saison. Mission pas simple à première vue, mais largement dans les cordes de l'Etoile face à une équipe qui fait son apprentissage de la coupe de la CAF.

Un onze d'attaque

L'entraîneur en place, Mohamed Ali Nafkha, va essayer d'aligner un onze d'attaque face aux Soudanais, après la défaite à l'aller et le désavantage d'un but. Ainsi, Rayan Anan, Raki Aouani et Moussa Senghor formeront sans doute le trio d'attaque.

En défense, Nassim Hnid, qui a retrouvé sa rugosité et son abattage sur les avants adverses, serait probablement reconduit, aux côtés de l'intraitable Ghedamsi avec le gardien numéro 1 de l'équipe, Ben Hassen, aux cages. Ben Choug a les faveurs pour débuter au milieu avec soit Ouertani, soit, à degré moindre, Chouchane pour l'aspect défensif, ainsi qu'Al Qalib en rôle plus offensif.

Comme souvent, les remplaçants ont un rôle à jouer pour guider le groupe vers la victoire et la qualification, seul scénario envisageable. Alors, les Mohamed Said Ben Maâzouz, Alassane Diao et Yassine Chaâbani n'ont qu'à attendre leur moment pour contribuer éventuellement avec un but.

L'Olimpico opérationnel

Le Stade olympique de Sousse, rénové il y a 2 ans, sera prêt pour tous les matchs continentaux de l'Étoile Sportive du Sahel cette saison. La Confédération africaine de football (CAF) le considère comme une enceinte sportive de qualité. Les appels d'offres pour l'installation des sièges sont officiellement clos.

Les offres disponibles sont actuellement étudiées par les autorités compétentes. On ose espérer que dans quelques mois, le stade de Sousse sera entièrement transformé, avec l'installation des sièges et l'implantation d'un nouveau type de gazon, qui sera introduit pour la première fois en Tunisie sous la supervision de la municipalité de Sousse.