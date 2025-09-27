Tunisie: Chirurgie de l'obésité à l'hôpital Ibn Jazzar à Kairouan - Les opérations transmises en direct à partir de la salle d'opération

L'unité Aghlabide des spécialités chirurgicales de l'Hôpital Universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan a commencé à pratiquer des opérations chirurgicales pour le traitement de l'obésité, lesquelles ont été suivies par des discussions et un suivi en direct depuis la salle de réunion.

Le Dr. Khalil Ben Salah, chef du département de chirurgie, a expliqué que si les opérations chirurgicales se déroulent normalement à l'hôpital, la nouveauté cette fois-ci est la désignation d'une équipe médicale pour effectuer trois opérations de sleeve gastrectomie pour des patients, sur les deux jours du vendredi 26 et du samedi 27 septembre.

Pendant ce temps, environ 40 médecins de différents gouvernorats de la République tunisienne, ainsi que des médecins algériens, ont suivi les détails des opérations en direct depuis la salle de réunion. Ce suivi s'est déroulé au milieu d'une riche discussion scientifique pour échanger des idées et des données, et pour présenter des questions et des conseils en présence d'experts spécialisés dans le domaine.

Le Dr. Ben Salah a ajouté que cet événement était organisé par l'Association Tunisienne des Maladies Métaboliques et de la Chirurgie de l'Obésité en coopération avec l'Hôpital Universitaire Ibn El Jazzar de Kairouan.