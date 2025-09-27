Tunisie: Marathon - Ultra Mirage El Djerid - 500 participants de 29 pays au départ de la 9e édition

Le coup d'envoi de la 9e édition du marathon Ultra Mirage El Djerid a été donné ce samedi, lançant ainsi les manifestations sportives à dimension touristique dans le gouvernorat de Tozeur pour la saison hivernale.

Selon Amir Belgacem, directeur de la course, cette édition enregistre un nombre record de participants avec pas moins de 500 coureurs de 29 pays, provenant des cinq continents. Cela dépasse largement les éditions précédentes, qui avaient commencé avec 60 coureurs de 13 nationalités lors de la première édition, des chiffres aujourd'hui jugés très encourageants et témoignant du succès et du rayonnement de cet événement en Tunisie et à l'international.

« Les organisateurs ont décidé cette année de changer le lieu de la course, passant de la zone de Ong Jmel au lac de Chamsa, situé à 15 km de la ville de Tozeur. Les coureurs emprunteront un itinéraire traversant le nord du gouvernorat jusqu'à la sebkha de Chott El Gharsa, offrant un décor spectaculaire entre dunes de sable, oasis verdoyantes et étendues salines », a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Belgacem a indiqué que la 9e édition est marquée par le lancement d'une nouvelle course de 25 km spécialement conçue pour les coureurs amateurs, qui s'ajoute aux distances traditionnelles de 50 km et 100 km. Les courses réunissent toutes les catégories d'âges (de 15 à 72 ans) et enregistrent une forte participation féminine, représentant 25 % du total des participants.

Selon Adel Sbita, commissaire régional du tourisme, « au-delà de la compétition sportive, l'Ultra Mirage joue un rôle important dans la relance touristique de la région. l'événement inaugure la saison hivernale et contribue activement à la promotion du tourisme saharien.

Plus de 500 visiteurs sont attendus, ce qui dynamise l'activité des établissements hôteliers. L'événement coïncide d'ailleurs avec des indicateurs touristiques en hausse, laissant espérer une accélération du secteur d'ici la fin de l'année.

Par ailleurs, le comité d'organisation, avec ses partenaires, a mis en place des programmes sociaux en marge de l'événement, notamment l'aménagement et l'équipement d'une salle multimédia à la maison des jeunes de Tozeur, destinée aux activités liées à l'informatique, à l'intelligence artificielle et à la robotique, après avoir équipé l'an dernier une salle polyvalente.

Un programme de partenariat est également mis en oeuvre avec l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Tozeur, visant à former une élite d'étudiants talentueux dans les technologies de l'information avancées et à les préparer pour participer à des compétitions nationales et internationales.