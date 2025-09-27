Afrique: Coupe de la CAF - Premier tour retour - ASC SNIM-ST (18h00) - Un travail à finir

Vainqueur à l'aller (2-0), le Stade entend à présent finir le travail en terre mauritanienne et valider ainsi son passage au tour suivant.

Au stade municipal de Nouadhibou, le Stade Tunisien prend rendez-vous aujourd'hui avec les Mauritaniens de l'ASC SNIM pour la manche retour du tour inaugural de la C3. Les indicateurs sont au vert pour les Stadistes en cette période précise avec un leadership mérité en L1, une équipe invaincue jusque-là et une manche aller de C3 où le Stade s'est offert un matelas assez confortable avec deux buts d'avance qui valent leur pesant d'or.

Cet après-midi, les Stadistes aborderont sans doute ce déplacement en Mauritanie avec le même sérieux et la même application qu'à Radès. Assumer son rang face à un adversaire de moindre envergure et surtout poursuivre sa montée en gamme, Chokri Khatoui sait pertinemment que la culture et l'esprit de gagnant incarnent une mentalité de dépassement de soi, une qualité qu'il s'efforce d'ancrer au sein du groupe de joueurs.

Toutefois, il va falloir aussi rester vigilants et solides derrière, car l'adversaire tentera de jouer sa partition et frapper un grand coup devant ses fans.

Larges choix

Dominateur à l'aller, le Stade se présente donc au stade municipal de Nouadhibou en conquérant. Et pour toucher au but, le staff technique pourrait encore pencher vers une rotation relative, un léger turn-over qui lui réussit jusque-là. Ce faisant, intraitable, toutes compétitions confondues, la défense stadiste ne devrait pas subir de changements notables, quoique le latéral droit, Hedi Khalfa, puisse céder sa place à Iyadh Riahi.

Par contre, sur le côté gauche, Aziz Sayhi, récent buteur en L1, sera maintenu et complétera le quatuor défensif avec les deux axiaux, Sghaier et Sahraoui. Plus haut, au milieu, ils sont cinq à postuler pour les trois places en jeu. Les pistons Touré, Ouerghemi, Mahamat Thiam et Rayan Smaâli, aux côtés du demi droit Amath Ndaw.

En attaque enfin, l'on retrouverait la pointe Amadou Ndiaye, l'ailier droit Youssef Saâfi et Firas Aifia sur le couloir gauche. Rien n'est cependant gravé dans le marbre au Stade de ces derniers jours.

Et des éléments tels que les deux avant-centres Amanallah Haboubi et Amir Jaouadi, ainsi que les deux alliers gauches Amine Khemissi et Moncef Gharbi peuvent prétendre à une titularisation, selon la stratégie préconisée par le coach, ou encore être lancés durant le match, selon le cours des événements.