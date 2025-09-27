Tunisie: « Dream City » de retour du 3 au 19 octobre 2025 - 56 artistes de 22 pays attendus

La dixième édition de l'événement « Dream City » se tiendra du 3 au 19 octobre 2025 sous le thème : « Fragments d'un monde inachevé : Réflexions en temps d'effondrement lent ».

Cette édition présente 56 oeuvres artistiques provenant de 22 pays et interprétées par 56 artistes, dont 8 Tunisiens et 48 artistes du monde entier.

Les activités du festival seront réparties sur 31 espaces de la capitale, dont 26 se situent dans la Médina (Vieille Ville) et 5 dans le centre-ville de Tunis.

À l'instar des éditions précédentes, « Dream City » est l'occasion de transformer les ruelles et espaces de la Médina en lieux d'expositions artistiques, offrant une plateforme d'échanges, de rencontres et de dialogue, et permettant de briser les barrières culturelles et sociales entre les participants tunisiens et étrangers, ainsi qu'avec le public.

Le programme comprend des expositions d'arts visuels, des performances, des installations, des ateliers, des rencontres-débats, des spectacles chorégraphiques et musicaux, en plus d'un programme spécial pour enfants intitulé « Kharbka City ».

Un axe moral centré sur la Palestine

Cette dixième édition place la Palestine, présente dans l'événement depuis 2010, comme boussole à travers plusieurs moments artistiques. Le plus marquant est la performance artistique d'avant-ouverture officielle intitulée « Tarab », qui sera présentée le 2 octobre. Cet événement rendra hommage aux chorégraphes palestiniens Ahmed Medhat et Momen Khalifa, qui ont été tués à Gaza en 2024. La Palestine n'est pas posée comme un « sujet » de cette édition, mais plutôt comme un centre de gravité moral qui guide sa vision visant à dénoncer les crimes de l'occupation israélienne, qui oeuvre à effacer l'identité du peuple palestinien.

Selon un communiqué de l'association « L'Art Rue », organisatrice de l'événement depuis 2007, le festival de cette année cherche à prendre parti pour l'humanité et à refuser la neutralité face à ce qui se passe dans le monde. Il déclare clairement que les événements de Gaza sont un génocide et un effacement délibéré de l'identité palestinienne, sous les yeux du monde et avec une complicité internationale.

« C'est pourquoi les organisateurs ont choisi que les rues et les places soient des sites pour produire des preuves, préserver la mémoire et formuler des alternatives afin de créer des espaces de résistance qui redonnent son sens à la ville et sa dignité à l'être humain. »

Informations Pratiques

La vente des billets pour les activités de cette édition débutera le 1er octobre 2025 dans plusieurs points de vente : la Cité de la Culture, Dar Bach Hamba, Qachla El Attarine, et la Librairie du Livre (sur l'Avenue Habib Bourguiba, à La Marsa et à Mutuelleville). Les billets seront également disponibles via la plateforme électronique Teskerti.