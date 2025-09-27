M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a eu une rencontre, le 26 septembre 2025 à New York, avec M. Cheikh Niang, Ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en marge de sa présidence de la délégation tunisienne participant aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont salué le niveau de coopération existant entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques, ainsi que dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. Elles ont également réaffirmé leur volonté commune de renforcer et de diversifier davantage cette coopération, en l'élargissant à des domaines prometteurs tels que la transformation numérique, le tourisme de santé, l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et l'assurance.

Les deux ministres ont, à cet égard, souligné l'importance de la tenue de la neuvième session de la Commission Mixte à Tunis durant le premier semestre de l'année 2026.

Ils ont également exprimé leur satisfaction quant à la convergence de leurs points de vue sur les principales questions régionales et internationales actuelles, en particulier la juste cause palestinienne, et ont souligné l'importance de coordonner leurs positions dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Union africaine.