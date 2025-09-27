Tunisie: Alain Berset à Mohamed Ali Nafti - « Le Conseil de l'Europe réaffirme son engagement au pays »

En marge de sa participation au segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a eu, le 26 septembre 2025, un entretien avec le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, M. Alain Berset.

Cette rencontre a été l'occasion de saluer le niveau de coopération existant avec le Conseil de l'Europe et d'examiner les moyens de la renforcer, sur la base de l'intérêt mutuel et dans le respect de la souveraineté nationale, en accord avec les valeurs partagées de démocratie, de primauté du droit et de respect des droits de l'Homme dans leur acception globale.

Les échanges ont également permis de passer en revue l'appui apporté par le Conseil de l'Europe à la Tunisie dans le cadre du Programme Sud V, notamment dans les domaines de la lutte contre la corruption, de la cybersécurité, des droits des femmes, de la protection de l'enfance et de la bonne gouvernance.

De son côté, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération avec la Tunisie, saluant le rôle pionnier joué par notre pays dans son espace méditerranéen et régional, et soulignant la participation active de la Tunisie aux activités du Conseil aux niveaux régional et international.

Il a également réaffirmé l'engagement du Conseil de l'Europe à poursuivre son soutien à la Tunisie et à l'accompagner dans ses programmes de réforme, tout en renforçant le partenariat existant dans les domaines d'intérêt commun.