Tunisie: Saisie de plus de 25 tonnes de denrées alimentaires avariées dans plusieurs gouvernorats

Dans le cadre de l'intensification des campagnes de contrôle visant à contrecarrer toutes les pratiques menaçant la santé et la sécurité du consommateur, les équipes de contrôle de l'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSA), en coordination avec les diverses forces de sécurité et les structures concernées, ont mené plusieurs campagnes sur le terrain. Celles-ci ont abouti à la saisie de quantités importantes de produits alimentaires avariés et d'origine inconnue.

Les équipes de contrôle relevant de la Direction Centrale ont réussi à saisir environ 10 tonnes de dattes (Deglet Nour) qui étaient stockées dans des conditions insalubres. Cette quantité était destinée à être transformée en pâte et utilisée dans la fabrication de pâtisseries.

Cette saisie massive révèle de réels dangers menaçant la santé des consommateurs, compte tenu de la méthode de stockage anarchique et du non-respect des conditions sanitaires.

Les équipes de contrôle ont mené une campagne conjointe avec la Garde Municipale et les agents du Commerce, ciblant les rôtisseries, les restaurants et les abattoirs. Ces interventions ont permis la saisie de 488 kg de viande rouge, d'abats et de têtes d'ovins qui étaient congelés et d'origine inconnue.

Les opérations de contrôle ont révélé que les viandes étaient stockées sans respecter les conditions minimales de sécurité sanitaire, y compris leur mise en vente sans documents prouvant leur origine ou sans certificat vétérinaire attestant de leur aptitude à la consommation.

Les équipes régionales, en collaboration avec la Garde Nationale et les services du Commerce, sont parvenues à saisir environ 7 tonnes de pommes de terre. Les inspections ont révélé que cette quantité était stockée dans des conditions insalubres, au sein d'espaces manquant d'hygiène et de ventilation, ce qui la rend impropre à la consommation et la soumet à une détérioration rapide.

Des chambres froides non autorisées ont été perquisitionnées dans une ferme agricole. Environ 6 tonnes de pattes et de têtes de bovins et d'ovins, ainsi que des peaux et des queues, ont été saisies en raison de l'absence de conditions sanitaires et techniques, de l'état des lieux de stockage, et de leur origine inconnue.

Une autre opération de contrôle dans des entrepôts frigorifiques a abouti à la saisie de 1,375 tonne de pommes et de 478 kg de tomates séchées (« Chriha ») stockées dans des conditions insalubres et d'origine inconnue.

L'Instance confirme que toutes les quantités saisies ont été sécurisées en attendant l'achèvement des procédures légales requises pour leur destruction. Elle renouvelle son appel aux commerçants et professionnels pour qu'ils se conforment à la réglementation et aux lois en vigueur, tout en réaffirmant qu'elle poursuivra ses campagnes de contrôle intensives pour protéger la santé des consommateurs et garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires sur les marchés.