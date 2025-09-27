Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - 165 jeunes formés dans divers métiers

Après avoir passé plusieurs mois d'apprentissage dans les différents centres choisis par l'ONG Essor, les 165 jeunes dont 102 femmes et 63 hommes ont reçu, le 26 septembre au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, leurs certificats de fin de formation.

Venus de différents horizons de Brazzaville, les lauréats ont été formés dans des métiers aussi variés tels que la mécanique, l'informatique, la soudure électrique, l'hôtellerie, la coiffure, la couture, l'agroalimentaire, la pâtisserie et bien d'autres. Des formations rendues possibles grâce aux trois projets dont Relieef, (Renforcer l'insertion par l'emploi et l'entreprenariat des femmes), mis en oeuvre par l'ONG Essor en consortium avec l'IECD.

Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet régional, lancé en 2023 vise à réduire durablement les inégalités de genre dans l'accès à la formation professionnelle et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, en particulier des femmes.

L'autre projet est Emateli, financé par l'Union européenne et porté par Essor en partenariat avec le Forum des jeunes entreprises du Congo. Ce projet a pour vocation d'encourager l'entreprenariat agricole, para-agricole et urbain auprès des jeunes, tout en renforçant la société civile congolaise. Le dernier projet est « Nouvelle opportunité d'avenir », mis en oeuvre par l'Association des acteurs d'insertion et du développement avec l'appui technique d'Essor et le financement de l'ambassade de France au Congo.

Il s'inscrit dans le cadre du dispositif « Kotonga », développé au profit des jeunes de Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville. « Chacun de ces projets a, à sa manière, contribué à la formation des 165 jeunes que nous présentons aujourd'hui. Ce succès n'aurait pas été possible sans l'engagement et le dévouement des équipes projets, qui ont toujours été présentes pour les accompagner. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma gratitude. Derrière ce nombre, il y a 165 parcours de vie transformés », a déclaré le coordonnateur pays d'Essor, Dieudonné Badawé.

Il s'est réjoui du fait que certains jeunes formés ont commencé à développer leurs compétences sur le terrain. A titre d'exemple, le coordonnateur d'Essor au Congo a cité une jeune femme de 28 ans, formée en pâtisserie au sein d'un des centres, qui a commencé à vendre des gâteaux durant sa formation en utilisant un petit four traditionnel. Son rêve est maintenant, a exprimé Dieudonné Badawé, d'ouvrir sa propre pâtisserie.

« Chers lauréats, vous voilà donc arrivés à un tournant. Cette cérémonie marque la fin de votre formation, mais surtout le début d'une nouvelle aventure : celle de la vie professionnelle. Vous aurez entre les mains non seulement un certificat, mais aussi un passeport pour l'avenir...Nous savons que vous en êtes capables. Vous avez déjà fait preuve de courage et de détermination en suivant ces formations jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ! », a-t-il conseillé.

Les entreprises appelées à ouvrir les portes aux lauréats

Se félicitant de cette initiative, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a exhorté les récipiendaires à la persévérance, à la probité et à la créativité. « Former les jeunes est une étape, les insérer durablement dans l'emploi en est une autre, tout aussi crucial.

Continuons à leur ouvrir les portes, à leur tendre la main, à croire en leur potentiel afin que brille encore plus haut l'étendard du génie congolais, car leur réussite sera la réussite de notre société tout entière. Bravo à vous tous chers jeunes pour votre prouesse, vous êtes la preuve vivante, s'il en fallait, que l'effort, la discipline et la détermination peuvent transformer les aspirations en réalité », a-t-elle rappelé.

Le directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi, Auxence Léonard Okombi, a, de son côté, invité les lauréats à faire preuve de professionnalisme, à rester humbles et à travailler avec discipline et rigueur, car le pays a besoin d'eux.

D'après lui, les trois projets majeurs à l'origine de cette formation sont la preuve que lorsque l'Etat, la société civile et les partenaires techniques et financiers travaillent main dans la main, les résultats sont visibles et concrets. « Le gouvernement place l'employabilité des jeunes au coeur de ses priorités. L'ambition du ministère est claire : aucun jeune formé ne doit rester sans perspective », a-t-il laissé entendre.

S'exprimant au nom des jeunes formés, l'un des lauréats a rappelé que cette étape n'est pas une fin mais un nouveau départ. « Ces certificats que nous recevons aujourd'hui ne sont pas des simples documents, mais bien des outils durables qui nous permettront de bâtir un avenir meilleur. Nous avançons avec confiance vers les défis de demain. Continuons à apprendre, à agir et à bâtir ensemble un avenir meilleur pour nous et notre communauté. Apprendre, c'est semer, agir, c'est récolter », a-t-il déclaré au nom du groupe.