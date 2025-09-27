Congo-Brazzaville: Production végétale - « Anvri » soutient des étudiants en année de licence

Dans sa mission de promouvoir les résultats de la recherche scientifique, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation (Anvri) a soutenu les projets de recherches à trois étudiants, pour l'obtention de leurs diplômes de licence en production végétale. Les impétrants ont défendu leurs rapports de fin de formation avec succès, les 24, 25 et 26 septembre à Brazzaville, devant le jury.

Ils étaient trois étudiants en année de licence à avoir bénéficié de l'encadrement technique et de l'appui matériel de l'Anvri, pour structurer et peaufiner leurs rapports de fin de formation. Le projet est financé par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Tous étudiants à l'Institut Management de Brazzaville (IMB), ils ont présenté des thématiques se rapportant à la production végétale, conformément aux filières qu'ils ont choisies.

L'étudiante Christ-Offert Gabrielle Poudy Biboussi a défendu un thème assez spécial intitulé : « Effet du biofertilisant à base de Tithonia diversifolia sur le rendement du haricot vert à Brazzaville ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Devant le jury, l'impétrant a montré à l'opinion comment préparer le compost à partir de la matière organique, une substance composée essentiellement des feuilles naturelles. Elle permet aux agriculteurs de fertiliser le sol en vue d'accroître le rendement. L'objectif de recherche, selon l'étudiante, est de pousser les producteurs agricoles à limiter l'usage des engrais chimiques, produits avérés nocifs à la santé, au profit des biofertilisants qui favorisent une agriculture durable et résiliente.

Pour avoir bien défendu son rapport, le jury a attribué la note de 17 sur 20, avec mention Très bien à l'étudiante Christ-Offert Gabrielle Poudy Biboussi.

L'étudiant Eros El Chaidai Mongonga a, de son côté, soutenu son rapport sur : « Comparaison de deux fumures : cas du fumier de poule et de la boue des étangs sur le rendement du concombre à Brazzaville ». Il a fait l'étude comparative du fumier fait à base des fiencres des poules et celui constitué de la boue des étangs, pour la production du concombre.

Comme sa collègue, la démarche de l'impétrant va dans le même sens de privilégier les composts naturels au détriment des engrais chimiques, qui nuisent à la santé et contribuent au réchauffement climatique. Il a, pour sa part, obtenu la note de 16 sur 20 pour son travail.

Le dernier rapport a été soutenu par l'étudiante Sagesse Delmiche Ekambi Etsa, sur le thème « Effet d'un biofertilisant à base de l'ortie (La portes sestuans) sur le rendement de la baselle à Agritech ». Comme les autres, elle a eu 16 sur 20, avec mention très bien.

Il faut dire qu'Anvri est une agence publique congolaise qui promeut l'application des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation dans divers secteurs, parmi lesquels l'agriculture, la santé, les énergies renouvelables et le développement d'entreprises locales.

Avec son projet Agritech, elle soutient activement la recherche appliquée en finançant des start-ups et des innovateurs, et en favorisant les partenariats pour transformer les découvertes en solutions concrètes et viables économiquement.

Anvri est dirigée par Patrick Obel Okeli.