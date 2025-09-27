Congo-Kinshasa: Partenariat FIFA-RDC - Un nouveau souffle pour le football congolais

27 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sylvain Andema

Le président de la Fédération internationale de football association (Fifa), Gianni Infantino, a eu un entretien, le 25 septembre à New York, avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

À l'issue de cette rencontre, le patron du football mondial s'est dit honoré d'échanger avec un « véritable passionné de football ». « Nous avons discuté de plusieurs projets que la Fifa souhaite concrétiser en RDC, notamment la construction de stades, d'infrastructures sportives, d'arènes, de terrains, mais aussi des programmes de formation et de développement des écoles de football », a-t-il déclaré à la presse présidentielle.

Préoccupé par la situation actuelle au sein de la Fédération congolaise de football association, placée sous la gestion d'un Comité de normalisation, le président de la Fifa, Gianni Infantino, a exprimé au président de la République son souhait de voir l'organisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions optimales, d'élections libres et transparentes.

Il est clair que la RDC peut attendre des retombées positives de son partenariat avec la Fifa, notamment en matière de construction des infrastructures modernes adaptées aux standards internationaux. La Fifa contribuera également au renforcement des capacités pour les entraîneurs, arbitres, encadreurs, et dirigeants sportifs congolais grâce à des programmes certifiés.

En outre, les académies, les écoles de football bénéficieront aussi de l'attention de la Fifa sans oublier des subventions diverses via les programmes de développement tels que Fifa Forward. Toutes ces actions devraient aboutir à l'amélioration de la visibilité internationale de la RDC et une meilleure intégration des talents congolais dans les réseaux Fifa.

En somme, le partenariat avec la Fifa est une opportunité à capitaliser pour moderniser, professionnaliser et stabiliser durablement le football congolais.

