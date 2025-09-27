Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - La population de Mbinda appelée à se faire enrôler

En vacances parlementaires dans sa circonscription électorale pendant un mois, le député de Mbinda, Pierre Mouandza, a non seulement observé le déroulement de l'opération de révision des listes électorales pour la présidentielle de mars 2026, mais aussi sensibilisé la population à la réception prochaine du chef de l'Etat à Dolisie et à Mayoko, dans le département du Niari.

Dans son message parfois relayé par la radio locale « La Voix de Mbinda et ses Environs », le député du Parti congolais du travail (PCT) a invité la population de sa circonscription à participer massivement aux opérations d'enrôlement sur les listes électorales comptant pour l'élection présidentielle de l'an prochain.

« À mes chers concitoyens et concitoyennes de la circonscription de Mbinda, alors que notre pays se prépare pour l'élection présidentielle de mars 2026, une étape cruciale s'ouvre à nous : les opérations d'enrôlement sur les listes électorales. L'enrôlement est un devoir citoyen, une condition indispensable pour exercer votre droit de vote et contribuer activement à l'avenir de notre Nation. Sans enrôlement, pas de vote. Sans vote, pas de voix », a rappelé Pierre Mouandza.

Elu de la majorité présidentielle, il a invité ses mandants à se mobiliser massivement dans tous les villages, quartiers et campements de cette circonscription électorale unique pour se faire enrôler dans les délais, encourager leurs proches, amis et voisins à en faire de même. Ils devraient également accompagner les aînés et les personnes en difficulté vers les centres d'enrôlement.

« Notre belle circonscription de Mbinda doit faire entendre sa voix avec force, discipline et fierté. Ensemble, montrons que nous sommes prêts à défendre les valeurs de paix, de progrès et de démocratie. Enrôlez-vous aujourd'hui pour voter demain ! », a-t-il exhorté.

Afin de permettre aux personnes en âge de voter d'accomplir leur droit civique en mars prochain, Pierre Mouandza a fait déplacer une délégation du service d'identification pour enrôler ses mandants à Mbinda, afin de leur établir des cartes nationales d'identité gratuitement. Un geste combien louable qui n'est pas le premier : le député avait posé le même acte en 2021 et 2022 en mettant à disposition de ses mandants des pièces d'état civil gracieusement.

Mettant à profit son séjour à Mbinda, il a pu dissimuler les malentendus créés par des « politiques en mal de gloire dans sa circonscription. » Le député a, en effet, convoqué à tour de rôle des réunions avec le comité PCT-Mbinda, le bureau de la jeunesse, l'Organisation des femmes du Congo, les associations, le bureau des sages, bref toutes les couches sociales de sa localité.

Tout ceci avant de convoquer une réunion d'ensemble en présence du sous-préfet, du maire, des services de sécurité pour clôturer avec sa démarche du vivre-ensemble. « Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, prône la paix, l'harmonie et le vivre-ensemble. Vous devez vous mobiliser afin de lui réserver un accueil très chaleureux et vous préparer pour que le Timonier que vous avez choisi comme candidat en mars 2026, puisse être réélu dès le 1er tour dans notre circonscription », a conclu Pierre Mouandza.

En rapport avec le slogan « Un parlementaire, un champ », le député de Mbinda a créé un verger dans sa circonscription électorale. Un champ qui a reçu la visite du sous-préfet et du maire de Mbinda, ainsi que d'autres invités.