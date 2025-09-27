Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2025-2026 - Etat des lieux de la langue russe

À l'approche de la rentrée scolaire, la Maison russe de Brazzaville a réuni, le 25 septembre, les enseignants de la langue russe des différents lycées de la capitale. Objectif : dresser le bilan de l'année écoulée et tracer des perspectives pour l'année scolaire 2025-2026.

Dans sa communication, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a insisté sur l'importance de ces échanges annuels. « Chaque année, nous avons la réunion avant la rentrée scolaire avec les proviseurs, les directeurs d'études et les enseignants de la langue russe pour définir l'objectif de l'année prochaine et dresser le bilan de l'année scolaire passée », a-t-elle expliqué.

Cette année, l'initiative prend un relief particulier avec l'arrivée, pour la première fois depuis longtemps, d'enseignants venus directement de Russie afin de renforcer les compétences locales durant une année. « Il y a des enseignants qui sont venus pour améliorer les compétences de leurs collègues et donner un nouveau souffle à la langue russe », a poursuivi Maria Fakhrutdinova.

Elle a également rappelé aux jeunes l'intérêt de s'orienter vers cette langue. « C'est maintenant qu'il faut choisir votre futur... Une des langues qui peut vous donner les perspectives, c'est la langue russe, c'est une langue internationale », a déclaré la directrice avant de mettre en lumière les 250 bourses d'études offertes chaque année par la Russie aux bacheliers congolais, ainsi que la possibilité de participer à des concours internationaux.

Les discussions lors de cette rencontre ont mis en évidence plusieurs défis : manque d'enseignants dans certains lycées publics comme le lycée Thomas-Sankara, insuffisance de manuels bilingues adaptés, et besoin de renforcer les bibliothèques scolaires. Des propositions ont été faites pour dynamiser l'apprentissage à travers les activités culturelles et la formation continue des professeurs.

Roger Kandza, administrateur à la Maison russe, a précisé les actions en cours. « Nous initions au profit des élèves des ateliers en prise de parole en public, slam, théâtre... nous n'avons pas assez de personnel pour faire des descentes dans tous les lycées en une année. Mais l'objectif est celui-là », a-t-il souligné. Aussi, il a insisté sur l'élargissement des bourses, précisant que « les bourses concernent tous les meilleurs bacheliers du Congo, pas que ceux qui l'apprennent au lycée en série littéraire ».

Pour Ferty Mbemba, directeur des études au lycée Emery-Patrice-Lumumba, les bénéfices de la langue russe sont concrets : « Le premier avantage que nous pouvons parler, c'est d'abord cette facilité qu'ont les apprenants d'apprendre cette langue... Par rapport à la langue russe, je peux dire qu'au sein de notre lycée, l'année scolaire 2024-2025, tous les candidats au bac qui ont fait russe ont été admis ». Concluant sur l'apport institutionnel, il a dit : « Nous constatons que la Maison russe est très visible et accompagne les élèves ainsi que les enseignants. Ça, c'est quelque chose de très louable ».