Congo-Brazzaville: Relico 2025 - Émile Gankama distingué « Grand prix littéraire Jean - Malonga du roman »

La 8e édition de la Rentrée littéraire du Congo (Relico) s'est tenue le 26 septembre à Brazzaville, sous l'égide du PEN Congo. Plusieurs écrivains ont été distingués lors de cet évènement, parmi lesquels Émile Gankama, sacré Grand prix littéraire Jean-Malonga du roman.

Journaliste, docteur en sociologie et directeur des rédactions aux Dépêches de Brazzaville, Émile Gankama est un auteur prolifique avec plusieurs publications à son actif : À la vie bel hommage ; La Cité d'attache du vieux port ; LA FAMILLE AFRICAINE ; Vivre à Brazzaville ; Denis Sassou N'Guesso : les grands faits de sa campagne à l'élection présidentielle de 2009 ; OUA/UA Les deux mandats de Denis Sassou N'Guesso ; Congo-Brazzaville la clameur démocratique des années 1990.

Né dans le département des Plateaux, Émile Gankama a longtemps nourri ses récits de faits de société, d'anecdotes personnelles et d'épisodes liés à l'histoire du Congo. Sa plume, façonnée par l'exercice journalistique, conjugue poésie, nostalgie et réflexions sur la société. Particularité de son écriture, ses récits suscitent une prise de conscience des maux collectifs et offrent au lectorat une analyse critique de l'environnement dans lequel il se trouve et plus largement de l'humain.

Son dernier roman, La Cité d'attache du vieux port (L'Harmattan, 2023), aborde une histoire d'amour complexe en filigrane d'une méditation sur la sensibilité humaine et le quotidien congolais. Très ému, le lauréat a dédié son prix à la mémoire de Jean Malonga, figure pionnière de la littérature congolaise mondiale. « Jean Malonga aurait eu aujourd'hui 118 ans. C'est l'auteur de Coeur d'Aryenne, le roman inaugural de notre littérature. Nous célébrons les 40 ans de sa disparition et je suis honoré de recevoir ce prix, mais avec toute l'humilité possible », a confié Émile Gankama.

D'autres lauréats mis à l'honneur

La Relico a également couronné d'autres plumes congolaises. Ferréol Gassackys a obtenu le Grand prix littéraire Jean-Malonga de l'essai, tandis que Malachie Cyrille Roson Ngouloubi, auteur entre autres de La survivance des lumières et Mes rêves éperdus, a été distingué Grand prix de la poésie. Absents à la cérémonie, les deux lauréats ont été représentés par des proches qui n'ont pas manqué de remercier les organisateurs pour cette initiative.

Ancien journaliste, Étienne Pérez Epagna a reçu le Grand prix littéraire Jean-Malonga de la reconnaissance culturelle pour l'ensemble de ses oeuvres. il a exprimé sa gratitude en des termes chaleureux : « Merci aux organisateurs. C'est ma deuxième participation et je dédie ce prix à ma famille, venue en nombre. Merci aussi à toi, Sogni, qui m'as toujours encouragé ».

Enfin, le jeune écrivain et éditeur en herbe, Weldy Télémine Kiongo dit ING, a bénéficié du Grand prix littéraire Jean-Malonga pour sa production littéraire. « Je remercie d'abord tous ceux qui nous soutiennent. Je dédie ce prix à mes parents et au DG Maixent Raoul Ominga, qui m'a toujours encouragé à écrire et m'a permis de débuter cette aventure du livre », s'est-il réjoui.

Président du PEN Congo et initiateur de la Relico, Florent Sogni Zaou a rappelé les exigences de la sélection. « Pour le prix Jean-Malonga, nous recevons les ouvrages avant le 1er septembre. Une commission lit, sélectionne et retient les cinq meilleurs. Cette année, une vingtaine de livres ont été examinés, et cinq ont été retenus », a-t-il expliqué. Ainsi, la Relico confirme son rôle de vitrine de la vitalité littéraire congolaise et de tremplin pour les auteurs d'aujourd'hui.