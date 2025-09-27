Congo-Brazzaville: Sécurité routière - Des radars mobiles testés sur la nationale 1

Les unités de police et gendarmerie ont achevé, le 25 septembre, à Igné, le long de la nationale 1, la phase pratique de leur formation sur l'utilisation des radars mobiles. En installant ces outils, les autorités espèrent améliorer la sécurité sur les routes et à réduire le nombre d'accidents de la circulation.

Le déploiement expérimental des radars mobiles fait suite à une formation intensive offerte aux forces de sécurité sur la bonne utilisation de ces dispositifs de surveillance. Selon le directeur général des transports terrestres, Atali Mopaya, l'installation de ces équipements ultramodernes vise à améliorer les infrastructures routières et assurer la sécurité routière. Il a souligné l'importance de cette initiative, en mentionnant que la nationale 1 est souvent le théâtre d'accidents graves. « Cette route rencontre souvent beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, nous avons voulu faire un cas pratique afin d'obtenir des données réelles dans le cadre de cette formation », a-t-il déclaré.

Les sessions de formation, d'une durée de deux jours, ont permis aux participants de se familiariser avec l'installation des radars, les procédures de flashage et l'analyse des données recueillies. Lors de la mise en situation, les voitures en infraction ont été clairement identifiées, renforçant ainsi le message de tolérance zéro à l'égard des comportements à risque sur la route.

Grâce aux radars, les conducteurs imprudents seront systématiquement photographiés en cas de dépassement de vitesse, de non-respect des règles de circulation ou de l'utilisation du téléphone au volant. « Désormais, si vous accélérez, vous êtes filmés et flashés. Les usagers de la route doivent faire attention. Une fois flashé, une photo de l'immatriculation, du véhicule et même de votre visage sera prise. Ainsi, ceux qui conduisent avec leur téléphone en main ne pourront plus contester leur infraction », a averti Atali Mopaya.

Rappelons que cette formation pratique a été orchestrée par la Direction générale des transports terrestres en collaboration avec le groupe allemand Jenoptik, ainsi que la Congolaise des frets, permettant ainsi un transfert de compétences et de technologies.