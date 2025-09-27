Sénégal: Résilience et développement communautaire - Plus de 286 millions de FCfa pour Rosso

La commune de Rosso Sénégal a obtenu plus de 286 millions de FCfa en 2025, dans le cadre du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (Prdc-Vfs). Un appui qui vient consolider les efforts déjà entrepris depuis 2024 pour renforcer les infrastructures locales et promouvoir la cohésion sociale.

La municipalité de Rosso a abrité, jeudi dernier, une rencontre d'informations consacrée à la mise en oeuvre du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (Prdc-Vfs). Cette initiative couvre 44 communes, de Saint-Louis à Bakel, en passant par une partie de la Falémé, dans l'arrondissement de Kéniaba.

« Nous sommes à Rosso pour appuyer le processus de ciblage des sous-projets de l'année 2025. Pour cette commune, l'enveloppe allouée tourne autour de plus 286 millions de FCfa. En 2026, elle tournera autour de 353 millions de FCfa, pour un total de 510 millions de FCfa », explique Lamine Dramé, spécialiste en développement local et cohésion sociale du projet. Au-delà des sous-projets communautaires, le programme intervient également sur des infrastructures urbaines, identifiées à partir du plan de développement communal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le maire de Rosso, Cheikh Gaye, a rappelé les acquis de l'année précédente : « nous avons démarré avec une enveloppe de 86 millions de FCfa. À travers des audiences publiques, nous avons impliqué la population dans le choix des priorités. Cela a permis de financer la construction de salles de classe et de latrines, l'adduction d'eau et l'électrification. Ces projets sont réalisés à hauteur de 95 % ». Compte-tenu de ces premiers résultats, l'édile se réjouit de la nouvelle enveloppe.

« Aujourd'hui, nous travaillons sur le montant de 2025-2026, en impliquant toutes les forces vives, c'est à dire les acteurs de l'éducation, leaders communautaires et partenaires locaux. Ce projet traduit la volonté de l'État et de ses partenaires de renforcer la résilience des communes face aux défis climatiques et sociaux », a-t-il ajouté. Le Prdc-Vfs se veut un instrument d'équité sociale et territoriale.

Ses interventions vont de la création de pistes de production à la mise en place d'infrastructures communautaires résilientes au climat, en passant par le renforcement des capacités locales et le développement des chaînes de valeur. À Rosso, commune frontalière avec la Mauritanie, cette dynamique est porteuse d'espoir. Elle va permettre de favoriser non seulement l'amélioration du cadre de vie, mais aussi la promotion de la cohésion sociale.