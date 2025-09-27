Sénégal: Serigne Mamadou Mboup - « Nous voulons un tourisme qui crée de la valeur ici, pour les Sénégalais, avant tout »

interview

À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, Serigne Mamadou Mboup, directeur général de la SAPCO-Sénégal, revient sur les ambitions du pays pour faire du tourisme un moteur de développement inclusif, durable et attractif.

Monsieur le Directeur général, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée ce 27 septembre, quel regard portez-vous sur le secteur touristique sénégalais ?

Le Sénégal est une terre de soleil, de culture et d'hospitalité. Notre pays a longtemps été une destination phare, notamment grâce à son tourisme balnéaire. Mais ces dernières années, le secteur a souffert : une concentration des infrastructures sur le littoral, l'impact des pandémies et un manque de diversification.

Aujourd'hui, nous avons une belle opportunité de rebondir. Le tourisme doit refléter toutes les richesses de notre pays : la diversité de nos paysages, la force de nos traditions, la vitalité de nos communautés. C'est le cap que nous voulons donner, avec une approche plus ouverte, plus innovante et plus inclusive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quels sont justement les projets phares portés par la SAPCO-Sénégal, et en quoi vont-ils transformer le paysage touristique national ?

Nous avons relancé plusieurs projets importants qui vont changer la donne. À Pointe-Sarène, une nouvelle station balnéaire moderne est en cours d'aménagement. À Mbodiène, nous travaillons sur un projet intégré qui allie tourisme balnéaire, écotourisme et valorisation des activités locales.

Mais au-delà du littoral, nous voulons que le tourisme vive aussi dans le Saloum et en Casamance. Chaque région a une identité forte qui mérite d'être révélée.

Enfin, nous avons créé deux filiales, SAPCO Properties et SLT, pour soutenir nos projets avec plus de moyens dans l'immobilier et la logistique touristique. C'est une façon d'élargir notre action et d'être plus efficaces.

Comment la SAPCO travaille-t-elle à attirer et accompagner les investisseurs nationaux et internationaux à travers ces projets ?

Notre rôle, c'est d'ouvrir la voie et de rassurer. Nous sécurisons et viabilisons le foncier, nous simplifions les procédures, nous construisons des partenariats solides et adaptés. Avec les investisseurs, nous voulons créer une relation de confiance. Nous savons que chaque projet doit être viable, mais il doit aussi servir le pays et ses populations. C'est pourquoi nous prônons des partenariats gagnant-gagnant, où chacun trouve son intérêt et où le Sénégal sort renforcé.

Quelles initiatives la SAPCO-Sénégal met-elle en oeuvre pour promouvoir un tourisme durable, respectueux de l'environnement et bénéfique aux communautés locales ?

Le tourisme doit d'abord respecter les us et coutumes de nos populations. Tous nos projets intègrent désormais des normes environnementales : protection du littoral, énergies renouvelables, gestion des déchets.

Mais au-delà, nous mettons les communautés au coeur du développement. Cela veut dire : des emplois pour les jeunes, des débouchés pour les artisans, des opportunités pour les agriculteurs et les petites entreprises locales. Nous voulons un tourisme qui crée de la valeur ici, pour les Sénégalais, avant tout.

Quel message souhaitez-vous adresser aux acteurs du secteur touristique et aux partenaires en cette Journée mondiale du tourisme ?

Je veux d'abord saluer tous les acteurs du secteur tels que les professionnels, investisseurs, artisans, guides, communautés locales. Le tourisme, c'est un travail collectif. Mon message est simple : travaillons ensemble, faisons preuve d'innovation et surtout, croyons au potentiel de notre pays. Le Sénégal a tout pour devenir une destination de référence. La SAPCO-Sénégal sera toujours là pour accompagner, faciliter et porter cette ambition.

Aux acteurs du secteur : restons unis et engagés pour relever ensemble les défis. Aux investisseurs et partenaires : le Sénégal est une terre d'opportunités, ouverte à des partenariats gagnant-gagnant. À l'État et aux populations : le tourisme est un levier de rayonnement culturel, de création d'emplois et de fierté nationale.