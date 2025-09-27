Sénégal: Billetterie 100% digitale, accréditations, sécurité - Les nouvelles mesures de la Fsf

Après les récents dysfonctionnements observés lors du match Sénégal-Soudan au stade Abdoulaye Wade, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a annoncé de nombreuses réformes destinées à moderniser la gestion des rencontres et à restaurer la confiance du public. Parmi les mesures phares, la mise en place d'une billetterie 100 % en ligne, une nouvelle procédure d'accréditation des médias et une sécurité renforcée sur site.

Abdoulaye Fall, président de la Fsf, l'a clairement affirmé lors de son intervention dans l'émission Nay Leer sur Rts1 : les billets ne seront désormais plus vendus physiquement. Tous les acheteurs devront passer par une plateforme numérique dédiée ; les paiements se feront exclusivement via mobile money.

Une phase de test a déjà été réalisée, et la plateforme sera mise en service dès ce 27 septembre, avec une ouverture des ventes à partir du lendemain. Un guichet de réclamation est aussi prévu pour accompagner les utilisateurs en cas de difficultés techniques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le volet médiatique, la FSF s'engage à rendre le processus d'accréditation plus transparent et professionnel. Ainsi, la nouvelle procédure sera menée en collaboration avec l'Association nationale de la presse sportive (Anps), via un site spécialement dédié pour les journalistes.

Par ailleurs, la question des influenceurs et créateurs de contenus numériques est à l'étude afin de mieux encadrer leur présence lors des matchs et garantir un traitement équitable et clair.

Pour prévenir les incidents à l'avenir, Abdoulaye Fall a invité toutes les parties prenantes -- Police nationale, Gendarmerie notamment -- à collaborer dans la mise en place d'un dispositif sécuritaire renforcé lors des grands événements sportifs. Il a reconnu que la FSF doit assumer ses responsabilités quant aux « insuffisances » relevées lors du match Sénégal-Soudan et s'est engagé à tirer les leçons des rapports émis pour instaurer plus de rigueur.