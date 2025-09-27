Togo: La rage de vaincre

27 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo s'est engagé à atteindre l'objectif mondial « Zéro rage » d'ici 2030. Rien que pour le premier semestre 2025, le pays a enregistré 489 morsures animales, 131 cas suspects de rage dont 3 confirmés, ainsi que 12 décès.

Pour les autorités, ces pertes auraient pu être évitées par des gestes simples, notamment la vaccination des chiens et le recours rapide aux soins après une morsure.

Samedi à Lomé, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne nationale de vaccination, avec l'appui de la FAO, de l'OMS et de l'Organisation mondiale de la santé animale. Au moins 60 000 animaux seront vaccinés sur l'ensemble du territoire et près de 500 000 citoyens sensibilisés, en particulier les enfants.

