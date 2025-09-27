Cote d'Ivoire: Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur 2025 - Beugré Mambé remet les chèques aux 60 lauréats

La cérémonie de remise d'un accompagnement de plus de 300 millions de Fcfa aux jeunes s'est déroulée le 26 septembre.

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a présidé, le 26 septembre, la cérémonie de remise de chèques aux lauréats du Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ce sont 60 lauréats qui ont été récompensés par des chèques allant jusqu'à 5 millions de Fcfa, pour un montant global de 300 millions de Fcfa.

Ce prix, institué depuis 2014 par le District autonome d'Abidjan, s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara. Il met en lumière les efforts et les talents d'une jeunesse actrice de développement, qui ose, innove et transforme les défis en opportunités.

« Chers jeunes, vous portez par vos initiatives, vos projets, les promesses de demain. Celles d'une économie plus créative et d'un avenir tourné vers le développement, l'innovation, la durabilité et la solidarité. Ce prix récompense le courage de créer et la force de sortir des sentiers battus », dixit le chef du gouvernement, parrain de l'édition 2025.

Ces initiatives relèvent des domaines de l'agriculture, de l'industrie créative, du digital, du numérique, de l'artisanat, de la transition écologique et de l'économie circulaire, témoignant de l'excellence ivoirienne. « Que ce prix soit une rampe de lancement et non une fin », a-t-il lancé, invitant la jeunesse à éviter un passé de violence et de désordre.

Pour le ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bacongo, ce prix illustre bien la vision du Chef de l'État. Celle d'une jeunesse consciente, dynamique, entreprenante et capable de relever les défi.

« Nous venons célébrer la jeunesse ivoirienne qui, par son dynamisme, son courage et sa créativité, bâtit les fondations d'une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Ce prix reste un pan de notre politique d'accompagnement de la jeunesse dans la lutte contre le chômage, la pauvreté, voire l'insécurité », a mentionné Cissé Bacongo.

Le Premier ministre a offert 5 millions de Fcfa aux récipiendaires.