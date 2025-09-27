Cote d'Ivoire: Réforme éducative au pays - Vers une nouvelle loi pour refonder l'école ivoirienne

La Côte d'Ivoire s'engage dans une réforme majeure de son système éducatif. Un atelier de réflexion consacré à l'élaboration d'un projet de loi sur l'éducation nationale et l'alphabétisation s'est ouvert le 24 septembre 2025, à Yamoussoukro, sous la présidence de Mme Anastasie Kacou Sepou, directrice de cabinet adjointe, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné.

Le comité de rédaction, dirigé par le conseiller technique, le Pr Kamaté Banhouman André, a rappelé que la loi actuelle, adoptée en 1995, ne répond plus aux réalités du terrain. « Vidée de sa substance après le transfert de certaines compétences vers d'autres ministères, elle ne correspond plus à l'éducation nationale », a-t-il souligné.

Cette réforme s'inscrit dans la droite ligne des recommandations des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. L'objectif : doter le pays d'un cadre juridique moderne, efficace et adapté aux défis actuels. Parmi les innovations envisagées figurent la gratuité et l'obligation scolaire, la revalorisation de la profession enseignante, la réduction des inégalités territoriales, le renforcement de la gouvernance du système et l'intégration des nouvelles approches pédagogiques.

Dans son allocution, Mme Kacou Sepou a insisté sur la nécessité d'une réflexion collective et inclusive : « L'école doit s'adapter aux mutations de la société, aux avancées technologiques, aux changements climatiques et aux enjeux de citoyenneté. »

Les consultations s'étendront à l'ensemble des parties prenantes : administration, syndicats, parents d'élèves, société civile, élus, partenaires techniques et financiers. Elles permettront de bâtir un avant-projet de loi consensuel, fidèle aux ambitions de la Côte d'Ivoire qui mise sur une éducation de qualité pour former ses ressources humaines et soutenir son développement.

« Cette réforme n'est pas une réforme de plus, mais une véritable refondation du système éducatif », a conclu la représentante de la ministre, en ouvrant officiellement les travaux.