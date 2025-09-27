Cote d'Ivoire: Education & Santé - La Chaire UNESCO lance officiellement ses activités au pays

Convaincu, que l'éducation et la santé contribuent fortement au développement durable des nations, la Chaire Unesco Éducation et Santé, présente sur le sol ivoirien il y a une dizaine d'années, a officiellement lancé ses activités, le vendredi 26 octobre 2025 à l'Université Félix Houphouet Boigny de Cocody.

À sa prise de parole, mme Tin'Ga Telou Chaire Unesco Education et santé chargée de mission du réseau des représentants nationaux francophones a fait savoir qu'il est important d'être présent dans certains pays afin de mener des activités de recherche sur ce qui peut améliorer les conditions de vie et la santé des populations en passant par l'éducation.

L'objectif est de relever les nombreux défis liés à l'éducation et à la santé. Notamment au faible accès aux informations fiables, des comportements à risque amplifiés par des croyances culturelles, et un système éducatif souvent faiblement outillé pour intégrer des programmes de santé. Des contraintes qui exigent des approches innovantes qui associent les sciences de l'éducation, la santé publique, et la participation.

Pour le professeur Ballo Zié, président de l'Université FHB, la Chaire Unesco Éducation et Santé vient incarner un pont essentiel entre ces deux domaines, au service des générations présentes et futures. Il a soutenu qu'à travers cette représentation de la chaire, son Université s'engage à produire et à partager des connaissances de haut niveau dans une perspective interdisciplinaire.

« Cette représentation de la chaire est une responsabilité. Car elle vise la promotion d'une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire, où chaque personne puisse bénéficier à la fois d'un accès équitable à l'éducation et à la santé. » a-t-il laissé entendre.

Selon, les organisateurs, cette journée de présentation s'inscrit dans une démarche visant à renforcer l'engagement des acteurs concernés et à poser les bases d'actions concertées pour une éducation à la santé plus efficace. Pr Kei Mathias directeur de l'Institut de Recherche et d'Études en Éducation et Psychologie (Ireep) et par ailleurs représentant national de la Chaire Unesco Éducation et santé a dit sa grande satisfaction quant à l'événement du jour.