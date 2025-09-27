Cote d'Ivoire: Région du Bounkani - Bouna célèbre les 62 ans du Trésor Public par une marche sportive et une séance de fitness

27 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'occasion du 62e anniversaire du Trésor Public, la ville de Bouna était, ce samedi 27 septembre 2025, au rythme du sport et de la convivialité, rapporte une publication de la Direction Régionale des Sports du Bounkani-Bouna.

Dès 6 h 15, plusieurs dizaines de participants, parmi lesquels des autorités administratives et des cadres locaux, se sont donné rendez-vous pour une marche sportive dans les principales artères de la cité.

Initiée par la Direction régionale des Sports et du Cadre de vie du Bounkani, cette activité visait non seulement à marquer l'anniversaire de l'institution, mais aussi à promouvoir la santé, la cohésion sociale et le bien-être au sein de la population. Après plus d'une heure d'effort collectif, les participants se sont retrouvés au complexe sportif de Bouna où les attendait une séance de fitness animée par des encadreurs qualifiés.

L'événement a été rehaussé par la présence du préfet de région, préfet du département de Bouna, ainsi que d'autres personnalités locales venues apporter leur soutien à cette célébration alliant sport et institution. Dans une atmosphère conviviale et rythmée par la musique, les exercices de renforcement musculaire, d'étirements et de relaxation ont permis aux participants de partager un moment d'énergie positive et de solidarité.

À travers cette initiative, la Direction régionale des Sports et du Cadre de vie du Bounkani réaffirme son engagement à promouvoir la pratique régulière d'activités physiques, facteur essentiel de prévention contre les maladies et de consolidation du vivre-ensemble. Cette commémoration sportive a ainsi constitué une belle illustration de la volonté des autorités locales de faire du sport un outil de santé publique et de cohésion sociale.

