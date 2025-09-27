Cote d'Ivoire: Investissements et opportunités - La Mairie de Korhogo trace la voie d'un District des Savanes compétitif

Korhogo a réaffirmé, le vendredi 26 septembre 2025, son rôle de capitale économique et de moteur du développement du District Autonome des Savanes. La commune a pris part, à travers la 6e Adjointe au maire, Mme Coulibaly Tielourgo Sita, à la cérémonie d'ouverture du forum « Invest in District des Savanes », placé sous le thème : « Investir dans le District Autonome des Savanes : Atouts et Opportunités ».

Représentant le Maire et l'ensemble du Conseil municipal, Mme Coulibaly a souligné l'importance de cette rencontre qui ambitionne de créer un espace de dialogue entre institutions nationales, investisseurs internationaux, diaspora et entrepreneurs locaux. « La participation active de Korhogo à ce forum illustre notre vision stratégique : faire de notre territoire un pôle d'excellence pour les investissements nationaux et étrangers », a-t-elle affirmé.

Korhogo, en tant que coeur économique du District des Savanes, entend jouer pleinement sa partition dans l'attractivité et la compétitivité de la région. La municipalité a rappelé son engagement à simplifier les procédures administratives, à améliorer le climat des affaires et à valoriser les richesses économiques locales. Objectif : offrir aux investisseurs un environnement stable, propice et compétitif.

Le forum, véritable vitrine de promotion économique, met en lumière les atouts de la région : potentiel agricole, ressources naturelles, dynamisme commercial et jeunesse entreprenante. La Mairie de Korhogo ambitionne d'exploiter ces leviers pour générer des synergies public-privé durables et renforcer l'intégration économique du District.

Au-delà des annonces, la participation de Korhogo traduit la volonté de la municipalité de travailler main dans la main avec tous les acteurs du développement. La diaspora, identifiée comme un partenaire clé, est particulièrement invitée à contribuer par des investissements innovants et structurants. Les entrepreneurs locaux, quant à eux, bénéficient d'une tribune pour exposer leur savoir-faire et tisser des liens avec des partenaires financiers et techniques.

En conclusion, la mairie a réaffirmé sa proximité avec les populations et sa détermination à oeuvrer pour un avenir prospère. « Ensemble, construisons un District des Savanes fort et attractif, avec Korhogo comme locomotive », a déclaré Mme Coulibaly, donnant le ton d'une dynamique collective tournée vers l'émergence.