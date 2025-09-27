Cote d'Ivoire: 8è édition du Seip - L'éducation financière séduit un public toujours plus large

Le rideau est tombé le 25 septembre 2025 sur la 8e édition du Salon de l'Épargne, de l'Investissement et du Patrimoine (Seip), après deux jours d'échanges intenses au Sofitel Hôtel Ivoire. Placée sous le thème « 7 ans pour comprendre. Place à l'investissement - Bâtissons ensemble votre patrimoine », cette édition a tenu toutes ses promesses en matière de mobilisation, de contenus et d'impact.

Avec plus de 9 000 inscrits et près de 2,3 millions de personnes touchées via les réseaux sociaux et les médias, le SEIP 2025 établit un record de participation. « 70 % des participants assistaient pour la première fois à ce rendez-vous devenu incontournable », a indiqué Leticia N'Cho-Traoré, fondatrice du Groupe Addict et commissaire générale du Salon, saluant l'enthousiasme suscité par l'événement.

Le profil des participants témoigne d'une forte soif d'apprentissage : 43 % d'investisseurs débutants, 29 % d'explorateurs, 26 % en phase de progression et seulement 2 % de confirmés. Des chiffres qui traduisent l'importance de poursuivre la démocratisation de l'épargne et de l'investissement en Côte d'Ivoire. Lors de la cérémonie de clôture, les intervenants ont exhorté le public à transformer leurs intentions en décisions concrètes. « Un marathon ne s'accomplit pas d'un seul pas.

C'est la régularité et la constance qui construisent la réussite financière. Peu importe le montant, commencez dès aujourd'hui à épargner et à investir », a encouragé Korédé Odjo-Bella, Directrice de la Banque des Particuliers chez Ecobank Côte d'Ivoire, sous les applaudissements nourris de l'assistance. Le Salon a été marqué par des plénières, panels, CEO Talks et sessions de conseil personnalisé. Les thématiques abordées ont couvert un large éventail : investissement boursier, microfinance, fintechs, épargne, mais aussi planification successorale.

C'est Me Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a procédé à l'ouverture officielle du Seip le 24 septembre. Dans son allocution, il a souligné la nécessité, pour les Ivoiriens - en particulier les jeunes - de s'approprier la culture de l'épargne et de la planification financière.

« L'épargne est indispensable pour anticiper la vieillesse et compenser l'absence de revenus de remplacement », a insisté le ministre, révélant que plus d'un million de travailleurs ivoiriens épargnent déjà. Il a toutefois appelé à intensifier les efforts : « Nous devons encourager davantage l'épargne et investir dans un patrimoine durable pour les générations futures».

En clôturant cette édition, la commissaire générale Leticia N'Cho-Traoré a adressé sa gratitude aux 29 partenaires officiels - institutions financières, entreprises et organisations de la société civile - dont le soutien a permis de concrétiser cet événement. « Sans vous, rien n'aurait été possible », a-t-elle reconnu. Les organisateurs ont réaffirmé leur ambition : faire de l'éducation financière une réalité pour tous, afin de bâtir une société mieux préparée aux défis économiques de demain.