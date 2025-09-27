Cote d'Ivoire: Recherche scientifique - Les feuilles de manioc utilisées contre les désagréments de la ménopause

Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, l'on en trouve en Côte d'Ivoire. C'est le cas du docteur Kouamé Amoin Gervaise Biologiste végétale option ethnopharmacologie-Phytochimie à L'Université Nangui Abrogoua d'Abidjan. Qui à travers son projet « Mise au point d'un complément alimentaire phyto-estrogénique à base des feuilles de Manihot esculenta Crantz (Euphorbiaceae) pour la prise en charge des symptômes liés à la ménopause » a mis au point un complément alimentaire. Une solution riche en phyto-estrogènes et efficace contre les symptômes liés à la ménopause pour l'amélioration de l'état de santé et le bien-être des femmes.

Cette enseignante-chercheure utilise la feuille de manioc autrement. Elle l'élève au rang de solution thérapeutique contre les désagréments de la ménopause. Les résultats préliminaires des recherches de cette enseignante sont prometteurs. Ils réduisent les bouffées de chaleur, améliorent le sommeil, renforcent de la vitalité générale.

Au-delà de la santé, ce projet pose les jalons d'un modèle de recherche scientifique autonome, valorisant le patrimoine végétal local. « Cette recherche nous montre que les femmes scientifiques ivoiriennes ont leur mot à dire, et elles le disent avec brio. » a déclaré, la Présidente de l'Université Nangui Abrogoua, Pr Yoboué Véronique. C'était, lors de la cérémonie de clôture du projet, le 24 septembre 2025.

Indiquons par ailleurs que ledit projet bénéficie d'un financement de 15 millions de FCFA du Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation (Fonsti) via le Centre Africain d'Études Technologiques (Acts). Représentant, le Fonsti, le professeur Kra Enoc, a manifesté sa joie de voir la femme . « Nous devons encourager ce type de recherche qui parle à nos réalités, qui part de nos traditions, et qui produisent des réponses modernes et crédibles. ».

