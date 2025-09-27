Cote d'Ivoire: Concert live - Kédjévara affronte le Parc des expositions

Une montée en grade ! C'est ainsi que Dj Kédjévara qualifie son concert annoncé, le 20 décembre, au Parc des expositions d'Abidjan. Bien plus qu'une question d'ergonomie, se produire dans cet espace, le plus grand de Côte d'Ivoire, était devenu l'un de ses plus grands challenges.

Animant un point-presse le 25 septembre 2025, à Cocody Les 2 Plateaux, il a expliqué sa motivation : « Quand on a fait déjà cinq fois le palais de la culture, une fois le palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le stade d'Angré et bien d'autres espaces, on est forcément tenté d'affronter le Parc des expositions. Il faut monter en grade ».

Le Parc des expositions est devenu très vite une obsession pour tous les artistes ivoiriens qui veulent affirmer ou confirmer leur notoriété. Himra, KS Bloom, Soum Bill et bien d'autres s'y sont produits récemment. Et Dj Kédjévara ne fait pas l'exception.

Considéré comme l'un des derniers remparts du coupé-décalé, l'artiste, qui totalise une vingtaine d'années de carrière, a le vent en poupe ces derniers temps. Cela, grâce à des tubes qui font vibrer la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique.

Diffusée il y a seulement trois mois, sa chanson « Ça fait mal », composée sur une rythmique congolais, totalise déjà des millions de vues sur YouTube.

Devant les 10 000 participants qu'il attend à ce concert, Dj Kédjévara interprètera ce titre ainsi qu'une vingtaine d'autres au cours du spectacle qu'il annonce inédit et grandiose. Il durera deux heures et verra la participation de certains collègues de l'artiste, dont son mentor Shégal Monkonzi.

Ce concert intervient dans la même période que la sortie officielle de son album « Kédjévaratitude » prévue pour le mois de décembre. Il vient surtout en prélude à la célébration de ses 20 ans de carrière annoncée pour 2026.

L'artiste entend célébrer ces noces de porcelaine dans l'un des plus grands stades d'Abidjan.