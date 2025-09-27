Soudan: Le Premier ministre rencontre le ministre russe des Affaires étrangères au siège des Nations Unies

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a rencontré samedi au siège des Nations Unies à New York le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en présence de hauts responsables soudanais et russes.

L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre le Soudan et la Russie dans les domaines économique, politique et culturel, le soutien de la Russie à la consolidation de la paix et de la stabilité au Soudan, et la mise en oeuvre des accords relatifs à l'éducation, à la sécurité et au développement économique.

Le Premier ministre a transmis les salutations du président du Conseil de souveraineté de transition (CST) au président russe Vladimir Poutine, exprimant la gratitude et la reconnaissance du peuple soudanais au gouvernement et au peuple russes pour leur rôle constructif dans le soutien du Soudan à la scène internationale, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a souligné que les positions historiques de la Russie étaient hautement appréciées par tous les citoyens soudanais. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a réaffirmé la ferme position de son pays, qui soutient les institutions étatiques soudanaises et rejette toute tentative de saper le gouvernement légitime par la création d'une administration parallèle.

Il a souligné l'importance de construire des partenariats stratégiques fondés sur le respect mutuel, les intérêts communs et le respect de la souveraineté et du processus décisionnel national du Soudan.

La réunion s'est déroulée en présence, du côté soudanais, de l'ambassadeur Mohy-Addin Salim, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Coopération internationale, du ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Ayesir, du représentant permanent du Soudan auprès de l'ONU, l'ambassadeur Al-Harith Idris, de l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis, Mohamed Abdullah Idris, du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Idris Ismail Farajallah, du ministre plénipotentiaire Ammar Mohamed Mahmoud et du ministre plénipotentiaire Faisal Abdel-Azim.