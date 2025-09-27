Soudan: Le Premier Ministre se réunit avec le SG de la Ligue Arabe

27 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, s'est entretenu avec le Secrétaire Général de la Ligue Arabe, Son Excellence Ahmed Aboul Gheit, sur les moyens par lesquels la Ligue Arabe pourrait soutenir le Soudan dans les divers domaines vitaux.

La réunion a porté sur la nécessité de réaliser la paix au Soudan comme priorité absolue, et ainsi que les questions de reconstruction et de développement dans le pays, dans le cadre des efforts visant à soutenir la stabilité et le développement compréhensif.

Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Eiser ,l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis, Mohamed Abdullah Idris , le chef de la mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies, ambassadeur Al-Harith Idris ; le conseiller du Premier Ministre, ambassadeur Badr Eddin Al-Jeifri, le ministre plénipotentiaire, Ammar Mohamed Mahmoud , le chef adjoint , ambassadeur Abu Zaid Shams Eddin Ahmed, , et le ministre plénipotentiaire Faisal Abdel-Azim ont assisté à la réunion du côté Soudanais.

L'ambassadeur Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, a également assisté à la réunion.

Les deux parties ont souligné l'importance de la coopération arabe commune pour un avenir meilleur au Soudan, tout en affirmant l'engagement de la Ligue arabe à soutenir toutes les initiatives qui relancent la paix et le développement dans le pays.

