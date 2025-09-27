Soudan: Discours de Premier Ministre aux Nations Unies - Présence Soudanaise et messages clairs à l'intérieur et à l'extérieur

La participation du Premier Ministre, Dr Kamil Idris, à la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York a marqué un tournant important dans le cours de la crise Soudanaise, Selon les observateurs, elle a mis fin au débat sur la légitimité du gouvernement, affirmant que le pays est dirigé par un Premier Ministre Civil doté de pouvoirs indépendants, ce qui représente un pas avancé sur la voie de la transition démocratique.

Quant à la présence Soudanaise malgré la guerre, le Soudan est resté présent devant les forums internationaux depuis le déclenchement de la guerre en Avril dernier, mais la participation cette année était particulièrement remarquable, la présence de Dr Idris aux Nations Unies n'était pas une simple représentation protocolaire, elle a été porteuse de messages politiques forts, indiquant que le Soudan reste actif au sein de la communauté internationale malgré la guerre interne en cours.

Les analystes ont souligné que le discours prononcé par le Premier Ministre et les réunions intensives qu'il a tenues en marge de l'Assemblée Générale ont démontré que l'État Soudanais n'est pas isolé du monde et que ses institutions restent présentes sur la scène diplomatique.

Concernant le discours de Gouvernement de l'Espoir, Dr Idris a félicité, au sein de son discours devant les leaders du monde, la nouvelle présidente de l'Assemblée Générale, Annalena Baerbock, et le Secrétaire Général de l'ONU, António Guterres, saluant leurs efforts en faveur de la paix et de la justice.

Il a dit: " Je me tiens aujourd'hui devant vous au nom du Gouvernement Civil du Soudan et du fier peuple Soudanais, honorant l'engagement pris par le Président du Conseil de Souveraineté de nommer un Premier Ministre civil doté de pouvoirs indépendants, afin de consolider les valeurs de la gouvernance civile et de la transition démocratique. "

Dr Idris a présenté le programme de son gouvernement, qu'il a intitulé " le Gouvernement civil de l'espoir ", en précisant ses priorités qui incluent, l'instauration de la paix juste comme question centrale, l'établissement de l'État de droit et la lutte contre la pauvreté et la corruption, assurer la justice transitionnelle et garantir l'absence d'impunité, la préparation de terrain pour des élections nationales supervisées par des observateurs régionaux et internationaux, construire Khartoum et remédier aux conséquences de la guerre, élargir la participation des femmes et des jeunes au dialogue national, l'engagement au droit humanitaire et des messages à la communauté internationale.

Dr Idris a affirmé que son gouvernement a élaboré un plan national compréhensif pour protéger les civils, prévoyant la formation d'un mécanisme national et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que le soutien aux efforts humanitaires de l'ONU et à la suprématie de règle de la loi.

Il a critiqué ce qu'il a qualifié de silence international concernant les crimes commis par les milices rebelles contre les civils et les infrastructures, estimant que cela les encourage à poursuivre leurs violations. Il a renouvelé son appel à la communauté internationale à soutenir les choix du peuple Soudanais et de son gouvernement civil et L'adoption des solutions africaines aux crises, loin de toute tutelle.

En ce qui concerne les positions régionales claires, Dr. Idris a souligné sur le plan régional, la position inchangée du Soudan sur la question Palestinienne, affirmant "qu'il ne peut y avoir de stabilité au Moyen-Orient sans la création d'un État Palestinien indépendant dans les frontières de 1967, dont la capitale Jérusalem ". Il a également condamné l'attaque Israélienne contre le Qatar, tout en la considérant comme menace directe pour la paix et la sécurité internationales.

Concernant levée du siège d'El Fasher, Dr Kamel Idris a affirmé l'engagement du gouvernement du Soudan envers la feuille de route nationale, élaborée par des forces nationales et des organisations de la société civile et présentée aux Nations Unies et aux médiateurs internationaux. Il a ajouté que celle-ci prévoit un cessez-le-feu immédiat, le retrait des Forces de soutien rapide des villes et la levée du siège d'El Fasher et de ses environs, conformément à la résolution (2736) du Conseil de sécurité. Il a également indiqué que le plan prévoit notamment d'assurer le retour sûr et digne des personnes déplacées et des réfugiés, et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes affectées.

Quant au rejet du Soudan à la tutelle, Dr Idris a conclu son discours en soulignant la détermination de son gouvernement civil à protéger la souveraineté du Soudan et l'indépendance de sa décision nationale, en disant : " Je ferai tout mon possible pour défendre la dignité et la fierté du peuple Soudanais, et nous n'accepterons aucunes dictées contraire à la souveraineté, la sécurité nationale et l'appropriation nationale de notre pays pour la réalisation de la paix juste. "

En conclusion, la participation du Soudan à l'Assemblée Générale de cette année a marqué une étape importante, non seulement pour affirmer sa présence internationale, mais aussi pour consolider l'image du Gouvernement Civil comme option stratégique pour la construction d'un avenir d'après-guerre.