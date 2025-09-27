Ile Maurice: 45 nouveaux juristes rejoignent le barreau

La Cour suprême a accueilli, hier, vendredi 26 septembre, la cérémonie de prestation de serment de 45 nouveaux avocats. Cet événement solennel, attendu chaque année par le monde judiciaire, marque l'entrée officielle de ces jeunes professionnels dans une carrière placée sous le signe du droit, de l'éthique et du service à la société.

La séance s'est tenue sous la présidence de la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, qui était entourée de plusieurs juges de la Cour suprême, de représentants de la Mauritius Bar Association (MBA) et des familles des nouveaux assermen- tés. L'émotion était vive dans la salle d'audience : revêtus de leur toge noire, les aspirants avocats ont prononcé le serment, qui les engage à défendre la Constitution, respecter la justice et exercer leur profession avec dignité. A chaque prestation de serment, on pouvait voir l'émotion dans les yeux des proches, un mélange de fierté et de soulagement après des années d'efforts et de sacrifices.

Dans son allocution, la Senior Puisne Judge, Nirmala Devat, a rappelé l'importance des valeurs, qui doivent guider les avocats du barreau. «Votre rôle ne se limite pas à plaider des causes mais à incarner les valeurs de probité et de droiture qui fondent l'État de droit», a-t-elle déclaré. Elle a insisté sur l'indépendance et l'intégrité, qualités qui constituent, selon elle, la véritable armure de l'avocat face aux pressions du monde extérieur. Ces mots ont résonné avec force auprès de la nouvelle promotion, consciente que l'entrée dans la profession s'accompagne autant de privilèges que de responsabilités.

Présent à la cérémonie, l'Attorney General, Gavin Glover, a prononcé un discours remarqué. «Law without empathy is not justice. The profession is noble, not a business, it is a vocation, a service», a-t-il déclaré, rappelant aux jeunes avocats que la pratique du droit repose autant sur la rigueur que sur la sensibilité et l'engagement envers autrui. Il a également insisté sur le fait que la justice doit primer sur les intérêts personnels.

Les 45 nouveaux avocats viennent d'horizons variés. Certains ont suivi leur formation à la faculté de droit de l'université de Maurice (UoM), d'autres dans des institutions prestigieuses au Royaume-Uni, en France, en Afrique du Sud ou encore en Australie. Cette diversité académique reflète la pluralité d'approches et de sensibilités, qui enrichissent notre barreau.

Derrière chaque nom se cache une histoire singulière, faite de travail acharné, de longues nuits passées sur les manuels et la volonté de franchir un cap décisif pour accéder au titre tant convoité.

Cette cuvée 2025 se distingue par ses figures contrastées, entre jeunesse éclatante et expérience. Le plus jeune de la promotion, Me Igor Valère, a surpris plus d'un en prêtant serment à seulement 22 ans. Interrogé à la fin de la cérémonie, il n'a pas caché sa fierté. «Je remercie Dieu, mes parents, mes pupil masters et tous ceux qui ont contribué à ce moment. Je tiens aussi à féliciter mes confrères et consoeurs», a-t-il ajouté, sourire aux lèvres.

Comment expliquer un tel exploit à un âge si précoce ? L'ancien élève du Lycée Labourdonnais raconte qu'il a décroché son baccalauréat à 17 ans, avant d'enchaîner rapidement avec un LLB puis un Master en droit. S'il n'a pas encore décidé de sa filière de prédilection, il affirme vouloir découvrir les différentes branches de la profession avant de choisir sa voie.

À l'autre extrême, Me Kuldeep Bissessur, 57 ans, a vécu la cérémonie comme l'aboutissement d'un long combat personnel. «Cela a été un parcours du combattant pour en arriver là», dit-il avec émotion, en rendant hommage à sa mère, à son épouse et à ses enfants qui l'ont toujours soutenu. Son rêve, désormais, est de laisser une empreinte durable sur le barreau mauricien, à l'image de deux figures légendaires qu'il admire profondément : feu sir Gaëtan Duval et feu Me Guy Ollivry.

Parmi les héritiers de familles du monde judiciaire et politique, Me Rishna Bhadain, fille de l'avocat et leader du Reform Party, Roshi Bhadain, qui a tenu à remercier ses pupil masters, en l'occurrence Me Antoine Domingue, Me Pazhany Rungasamy et Me Varuna Bunwaree. Elle explique que son inspiration vient de son père, qu'elle a accompagné dès son plus jeune âge au bureau et même au Privy Council. «J'ai choisi cette profession pour aider les personnes, surtout les plus démunis, et aussi pour défendre les droits des citoyens mauriciens», confie-t-elle. Elle se dit particulièrement intéressée par les cas de négligence médicale, domaine qui lui tient à coeur.

Parmi les nouveaux assermentés figure aussi Me Adnan Raees Gulbul, fils de Me Raouf Gulbul et de la cheffe juge Mungly-Gulbul.

Avec cette nouvelle vague, le nombre total d'avocats en exercice dans le pays est 1 183. Une progression constante qui témoigne du dynamisme de la profession, mais qui soulève aussi des interrogations quant à l'avenir. De nombreux jeunes peinent à trouver leurs premiers clients ou à s'établir dans des cabinets, une réalité qui nourrit les débats sur la saturation du barreau et sur la nécessité de mieux encadrer l'intégration professionnelle.

Au-delà des perspectives de carrière, la cérémonie a avant tout été un moment d'intense fierté familiale. Les regards brillants des parents, les accolades chaleureuses et les émotions à peine contenues rappelaient que derrière la rigueur des procédures judiciaires se cache aussi l'accomplissement d'un parcours profondément humain.

L'image de ces 45 nouveaux juristes réunis sur les marches de la Cour suprême, pour la photo de groupe traditionnelle, restera comme le symbole d'un passage de flambeau et d'une nouvelle génération prête à s'engager sur les chemins parfois ardus, mais toujours essentiels, de la justice.

L'histoire récente montre que ces prestations de serment sont devenus des rendez-vous réguliers pour la magistrature et le barreau. En septembre 2024, 47 avocats avaient prêté serment lors d'une cérémonie présidée par la cheffe juge Mungly-Gulbul. En février dernier, ils étaient 40 autres à rejoindre la profession. Ces chiffres traduisent une tendance nette : le barreau ne cesse de croître et de se diversifier, tout en renouvelant sans cesse sa relève.

