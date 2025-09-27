Ile Maurice: Para-athlétisme - Anaïs Angeline de nouveau vice-championne du monde

Première mauricienne à entrer en action ce samedi lors de la première journée des championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi en Inde, Anaïs Angeline n'a pas déçu. Engagée sur la finale du saut en longueur T37, elle a retenu son titre de vice-championne du monde

Elle remporte ainsi son deuxième titre de vice-championne du monde dans cette épreuve après son titre à Kobe l'an dernier. En finale de ce concours de saut en longueur T37, la Mauricienne a enregistré un saut à 4m59 à son cinquième essai pour valider sa deuxième place avec un nouveau record d'Afrique au passage.

Comme en 2024, elle termine derrière la Chinoise Wen Xiaoyan, tenante du titre, qui a battu le record des Championnats du monde avec un bond de 5m32. L'Américaine Jaleen Roberts a complété le podium avec une marque de 4m53.